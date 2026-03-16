Megszólalt Európa legerősebb országa: semmi nem lesz így Trump mestertervéből?

Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben.

Nem látom, hogy a NATO bármilyen döntést hozott volna ebben a témában, vagy hogy felelősséget tudnának vállalni a Hormuzi-szorosért. Ha ez lenne a helyzet, akkor a NATO szervezetei biztosan megfelelően reagálnának”

– mondta Johann Wadephul német külügyminiszter az Al-Dzsazíra cikke szerint.

Trump tegnap azt mondta: a NATO-nak „nagyon rossz” jövője lesz, ha a szövetség tagjai nem segítik ki az Egyesült Államokat a Hormuzi-szoros védelmében.

Japán nemrég hasonlóan nyilatkozott, ők azt közölték, hogy a jelenlegi törvényeik alapján nagyon nehezen tudnák megoldani a misszióban való részvételt.

Címlapkép forrása: David Hecker/Getty Images