Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán

A rijádi védelmi minisztérium jelentése szerint

éjfél óta összesen 61 iráni kamikaze-drón hatolt be a királyság légterébe.

Egyelőre nem tudni, hogy a támadás pontosan mit célzott, mennyire volt sikeres.

Kisebb támadásokat eddig is folytatott Irán az olajhatalom ellen, de ez volt az eddigi legintenzívebb. Teherán célja a globális gazdaságban való maximális károkozás a közel-keleti olajkitermelési képességek folyamatos támadásával.

Izraeli lapok korábban arról írtak: más országok mellett Szaúd-Arábia is fontolgatja, hogy beszáll a háborúba Irán ellen, mivel a síita rezsim folyamatosan támadja kulcsfontosságú gazdasági erőközpontjaikat.

