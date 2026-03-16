Minden szem erre a hajóra szegeződik: itt a váratlan fordulat a háborús övezetben

A pakisztáni zászló alatt közlekedő, 2022-ben épített, Aframax típusú Karachi tankert a pakisztáni állami hajózási vállalat (National Shipping Corporation) üzemelteti. A hajókövetési adatok szerint

az egység vasárnap tette meg az utat a szoroson keresztül, hétfő reggelre pedig már az ománi Szohár partjainál járt.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom a közel-keleti háború múlt havi kitörése óta szinte teljesen megbénult. Normál körülmények között ez a tengerszoros a globális kőolajszállítás nagyjából egyötödét bonyolítja le. Éppen ezért az árupiaci kereskedők fokozott figyelemmel kísérik, hogy mely hajók képesek átjutni rajta, és ez mekkora kőolajmennyiséget jelent.

A hajókövetési adatok szerint a Karachi az iráni Larak-sziget körül, majd az iráni partszakasz mentén haladt kelet felé, mielőtt vasárnap este elhagyta volna a szorost. Más, a térségből távozó hajók szintén a szoros iráni oldalán lévő útvonalakat választották.

A tanker legutóbb az Egyesült Arab Emírségekben vett fel kőolajat. A hajómerülési adatok alapján a jármű nincs teljesen megrakva. Sem a National Shipping Corporation, sem a pakisztáni olajügyi minisztérium nem reagált a Bloomberg megkeresésére.

