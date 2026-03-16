Súlyos kéréssel fordult Donald Trump a keleti szuperhatalomhoz

"Azt kértük, hogy nagyjából egy hónappal toljuk ki az időpontot" – mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak. A washingtoni kínai nagykövetség nem reagált azonnal a megkeresésre. A halasztás rávilágít arra, hogy az iráni konfliktus mennyire felborította Trump külpolitikai napirendjét. A közel-keleti válság ráadásul a kereskedelmi viták és a tajvani kérdés mellett újabb feszültségforrást jelent Washington és Peking között - írja a Reuters.
Trump több országot, köztük Kínát is felszólította, hogy segítsenek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságos közlekedésének fenntartásában. Ezen a tengerszoroson halad át naponta a világ kőolajforgalmának egyötöde. Irán az amerikai-izraeli támadásokra válaszul a szoroson áthaladó hajók megtámadásával fenyegetőzött, miközben a saját tengeri forgalma szinte zavartalanul működik. Az amerikai segítségkérést eddig a legtöbb ország visszautasította. Kína, amely 2026 első két hónapjában napi mintegy 12 millió hordó olajat importált – ezzel világelső a felhasználók között –, szintén nem válaszolt érdemben a felkérésre. Érdemes megjegyezni, hogy az iráni kőolajexport jelentős része éppen Kínába irányul.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn hangsúlyozta, hogy
a halasztás oka kizárólag a hadműveletek koordinálása.
A döntés nem a tengerszoros biztosításával vagy a kereskedelmi nézeteltérésekkel kapcsolatos vitákra vezethető vissza. "Az elnök Washingtonban kíván maradni a háborús erőfeszítések irányítása érdekében. Egy ilyen időszakban a külföldi utazás nem feltétlenül szerencsés" – fogalmazott Bessent.
A csúcstalálkozó előkészítése a halasztás ellenére is folytatódik. Bessent hétfőn Párizsban tárgyalt Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel, hogy előkészítsék a kereskedelmi és egyéb megállapodásokat a tervezett Trump–Hszi-találkozóra. A tárgyalások során a kínai fél nyitottságot mutatott további amerikai mezőgazdasági termékek – többek között baromfi, marhahús, valamint a szójababon túli egyéb szántóföldi növények – felvásárlására. Szó esett továbbá a Kína által nagyrészt uralt ritkaföldfémpiac kérdéséről, valamint a két ország közötti kereskedelem és a befektetések kezelésének új, lehetséges megközelítéseiről is.
Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője a hétvégi nyilatkozatokra reagálva kijelentette, hogy az államfői szintű diplomácia pótolhatatlan szerepet játszik a kínai-amerikai kapcsolatok stratégiai irányításában. Hozzátette, hogy a két fél folyamatosan egyeztet az utazás részleteiről.
