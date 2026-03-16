Trump megfenyegette a NATO-t, Kínának is üzent
Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy a NATO „nagyon rossz jövő” elé néz, ha az Egyesült Államok szövetségesei nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában – írja a Financial Times.

Trump az üzleti lapnak elmondta, a Hszi Csin-ping kínai elnökkel még ebben a hónapban tartandó csúcstalálkozóját is elhalaszthatja, hogy nyomást gyakoroljon Pekingre a Hormuzi-szoros megnyitása érdekében.

Csak az a helyénvaló, hogy azok, akik a szoros haszonélvezői, segítsenek abban, hogy semmi rossz ne történjen ott

– mondta Trump, azzal érvelve, hogy Európa és Kína az Egyesült Államokkal ellentétben nagymértékben függ az Öbölből származó olajtól.

Ha nem lesz válasz, vagy ha negatív lesz a válasz, az szerintem nagyon rossz lesz a NATO jövőjére nézve

– tette hozzá az amerikai elnök.

Trump korábban felhívást intézett Nagy-Britanniához, Franciaországhoz, Japánhoz, Dél-Koreához és Kínához, hogy segítsenek a Hormuzi-szoros megnyitásában.

