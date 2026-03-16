Váratlanul ott bukkantak fel Amerika különleges hadihajói, ahol senki sem számított rájuk

Az Independence-osztályú amerikai hadihajók,

a USS Tulsa és a USS Santa Barbara Malajziában bukkantak fel.

A megjelenésük azért okozott kisebb meglepetést, mivel az utolsó ismert helyük Bahrein volt, ahol a leszerelt Avenger-osztályú hajók helyett teljesítsenek szolgálatot. A közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb kérdése, hogy a világkereskedelemben kulcsfontosságú szerepet betöltő Hormuzi-szorosba telepítettek-e aknákat. Ez a lehetőség a térségi aknamentesítésre alkalmas járművek szerepét kiemeltté teszi. A két aknamentesítő távoli felbukkanása ugyanakkor azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok kivonta a térségből ezeket.

Az Az Independence-osztályú hadihajókat vontatott aknakereső szonárral, pilóta nélküli felszíni járművekkel, valamint aknafelderítő és mentesítő eszközökkel van ellátva. A fedélzeten MH-60 Sea Hawk helikopterek kapnak helyet. A TWZ megkereste az amerikai Központi Parancsnokságot (CENTCOM), hogy mi indokolta az áthelyezést, de nem kaptak választ. A USS Tulsa utoljára február 9-én, míg a USS Santa Barbara január 30-án tartózkodott Bahrein partjainál. Érdekesség, hogy korábban egy harmadik amerikai aknamentesítő hajó is a térségben tartózkodott, ám a USS Canberra pozíciója jelenleg nem ismert.

15 Mar – Two US Navy Littoral Combat Ships (LCS) that were assigned to mine-countermeasure (MSM) missions in the Persian Gulf are currently docked at Butterworth in Malaysia.

A műholdfelvételek tanúsága szerint a járművek február 23. óta nem tartózkodnak a szigetország hadikikötőjében. Az Egyesült Államok és Izrael nem sokkal később, február 28-án indította meg a támadást Irán ellen, a Bahreinben található támaszpont pedig már a hadművelet első pillanataiban az iszlamista rezsim célkeresztjébe került. Mindez azt támasztja alá, hogy Washington tudatosan kivonta a járműveket a tűzvonalból. Arra ugyanakkor még mindig nincs magyarázat, miért több ezer kilométeres távolságba vitték el az aknamentesítő járműveket. A TWZ arról ír, hogy korábban érkeztek hírek az aknamentesítő járművé átalakított Independence-osztályú hadihajók körüli technológiai problémákról. Ezek között szoftveres gondokat említettek, de az is problémát okozott, hogy bizonyos esetekben az AN/AQS-20 aknakereső rendszerek nem működtek megfelelően.

Jelen állás szerint Irán továbbra is veszélyt jelent a Hormuzi-szorosban közlekedő járművekre, legyen az civil vagy katonai.

Éppen ezért a pletykák ellenére még nem elképzelhető, hogy megindulhat az esetlegesen telepített aknák megtisztítása. Ez a folyamat ugyanis körülményes és hosszadalmas, éppen ezért a jelen helyzetben nem indulhat meg.

Címlapkép forrása: Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via Getty Images