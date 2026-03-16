Vészjósló üzenetet küldött Irán egyik magas rangú vezetője: pusztító háború vár Amerikára, ha ezt meglépik

Hatibzádeh a teheráni hivatalában adott interjújában leszögezte, hogy Irán kész a végsőkig harcolni. A tárgyalások lehetőségét nem zárta ki. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek kell előállniuk egy olyan javaslattal, amely végleg lezárja a konfliktust.

Az esetleges amerikai szárazföldi beavatkozásra reagálva egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Donald Trump számára: "Csak olvassák el, mi történt Vietnámban." Hozzátette, hogy

az amerikai katonák hasonló sorsra juthatnak Iránban.

Úgy fogalmazott, hogy "azok, akik belehúzták őket ebbe a háborúba, egy mocsárba is beleránthatják őket."

Hatibzádeh Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt tette felelőssé azért, hogy belerángatta az Egyesült Államokat a háborúba.

Kétszer is gondolják meg, amikor Iránnal akad dolguk. Ne fogadják meg azoknak a tanácsát, akik egyáltalán nem ismerik az országunkat

– mondta a politikus. Kiemelte: ezek a szereplők évtizedek óta az amerikai adófizetők pénzén és az amerikai katonák vérén akarnak háborút nyerni Teherán ellen. Hozzátette, hogy Netanjahunak és az izraeli vezetésnek saját forgatókönyve van, és mindenki más kárára próbálnak győzelmet kicsikarni a konfliktusból.

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei egészségi állapotával kapcsolatban a külügyminiszter-helyettes elmondta:

a vallási vezető teljesen egészséges és továbbra is ő irányít.

Ezt annak ellenére is hangsúlyozta, hogy az új vezető a nyilvánosság előtt egyelőre még nem jelent meg.

