Globál

Vészjósló üzenetet küldött Irán egyik magas rangú vezetője: pusztító háború vár Amerikára, ha ezt meglépik

Szaíd Hatibzádeh Irán külügyminiszter-helyettese a Sky News-nak adott interjújában nyíltan figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogyha szárazföldi csapatokat küldenének a közel-keleti országba, akkor egy újabb vietnámi háborúhoz hasonló konfliktusba bonyolódhatnak. A vezető egyúttal azt is jelezte, hogy Teherán jelenleg nem a diplomáciai megoldásokra összpontosít a háború lezárásának tekintetében.

Hatibzádeh a teheráni hivatalában adott interjújában leszögezte, hogy Irán kész a végsőkig harcolni. A tárgyalások lehetőségét nem zárta ki. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek kell előállniuk egy olyan javaslattal, amely végleg lezárja a konfliktust.

Az esetleges amerikai szárazföldi beavatkozásra reagálva egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Donald Trump számára: "Csak olvassák el, mi történt Vietnámban." Hozzátette, hogy

az amerikai katonák hasonló sorsra juthatnak Iránban.

Úgy fogalmazott, hogy "azok, akik belehúzták őket ebbe a háborúba, egy mocsárba is beleránthatják őket."

Kimondta az uniós főképviselő: a tagállamoknak eszük ágában sincs engedni Donald Trump legújabb háborús felhívásának

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Megszólalt Trump a Hormuzi-szoros lezárásáról

Hatibzádeh Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt tette felelőssé azért, hogy belerángatta az Egyesült Államokat a háborúba.

Kétszer is gondolják meg, amikor Iránnal akad dolguk. Ne fogadják meg azoknak a tanácsát, akik egyáltalán nem ismerik az országunkat

– mondta a politikus. Kiemelte: ezek a szereplők évtizedek óta az amerikai adófizetők pénzén és az amerikai katonák vérén akarnak háborút nyerni Teherán ellen. Hozzátette, hogy Netanjahunak és az izraeli vezetésnek saját forgatókönyve van, és mindenki más kárára próbálnak győzelmet kicsikarni a konfliktusból.

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei egészségi állapotával kapcsolatban a külügyminiszter-helyettes elmondta:

a vallási vezető teljesen egészséges és továbbra is ő irányít.

Ezt annak ellenére is hangsúlyozta, hogy az új vezető a nyilvánosság előtt egyelőre még nem jelent meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven...

Ez is érdekelhet
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Ukrajnán kívül okozott hatalmas környezeti katasztrófát az orosz támadás, veszélyben a lakosság vízellátása
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
