Aggódik a védelmi miniszter: Magyarország szomszédja olyan fegyverre tett szert, ami az egész régióra veszélyt jelent
MTI
A koszovói kormány szerint a Szerbia által Kínától beszerzett szuperszonikus levegő-föld rakéták nemcsak Koszovóra, hanem az egész balkáni térségre fenyegetést jelentenek, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre - közölte Ejup Maqedonci koszovói védelmi miniszter.

A tárcavezető a pristinai Gazetta Express beszámolója szerint úgy fogalmazott:

a legkorszerűbb rakéták támadó fegyverek, nem pedig védelmi eszközök, és "nemcsak a Koszovóra, hanem az egész balkáni régióra fenyegetést jelentenek".

Aleksandar Vucic szerb elnök a múlt héten erősítette meg, hogy Szerbia az első európai ország, amely Kínától vásárolt CM-400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat. A fegyver hatótávolsága 200-400 kilométer, és az ország légierejének orosz gyártmányú MiG-29-es vadászbombázóiról indítható.

A szerb elnök korábban azt mondta, hogy Albánia, Koszovó és Horvátország a jövőben támadást tervezhet Szerbia ellen. Egyben arra is emlékeztetett, hogy a NATO-tag Albánia és Horvátország tavaly védelmi együttműködési megállapodást írt alá Koszovóval.

Ejup Maqedonci szerint a fegyverrendszer jellemzői ellentmondanak a szerb elnök állításának, miszerint Szerbia kizárólag egy esetleges támadás elleni védekezésre készül. Hozzátette: Belgrád nem most kezdte a fegyverkezést, az ország évek óta vásárol fegyverrendszereket Oroszországtól, Kínától és más államoktól. Véleménye szerint mindez azt mutatja, hogy Szerbia katonai, gazdasági és más területeken is domináns szerepet akar betölteni a Nyugat-Balkánon.

A koszovói védelmi miniszter hangsúlyozta: fontos, hogy a NATO komolyan vegye nemcsak ezt a fegyverbeszerzést, hanem Szerbia általános katonai erősítését is.

