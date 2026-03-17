Aggódik az IMF az ukránok gigantikus hitelkerete miatt

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna esetleg nem tud hozzáférni a 8,1 milliárd dolláros hitelkeretéhez. A parlament ugyanis késlekedik a források folyósításához szükséges jogszabályok elfogadásával – közölte a Bloomberg egy, az ügyet jól ismerő IMF-tisztségviselőre hivatkozva.

Az ukrán törvényhozóknak március végéig kell elfogadniuk azt a jogszabálycsomagot, amely a vállalkozások és a háztartások adóterheinek emelését irányozza elő. Ezek az intézkedések a februárban jóváhagyott négyéves hitelprogram feltételei közé tartoznak.

AZ IMF A MÚLT HÓNAPBAN 1,5 MILLIÁRD DOLLÁRT UTALT ÁT az ötödik éve háborúzó UKRAJNÁNAK AZ ÁLLAMIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁRA.

A hírügynökség szerint az IMF munkatársai Gavin Gray misszióvezető irányításával március 18-tól tárgyalásokat kezdenek az ukrán parlamenti képviselőkkel. Az értesülést a bizalmas egyeztetésekre való tekintettel egy névtelenséget kérő forrás osztotta meg.

A Reuters nem tudta azonnal megerősíteni az információkat, az IMF pedig nem reagált a megkeresésre.

Forrás: Reuters

