Áttörés a Hormuzi-szorosnál: megállapodás született az egyik legnagyobb olajhatalommal

Hajjan Abdul-Gáni, Irak olajminisztere kijelentette, hogy megállapodtak Iránnal abban, hogy

az ország olajszállító tankerhajói átkelhetnek szabadon a Hormuzi-szoroson.

A bejelentés kulcsfontosságú lehet a globális energiaellátás szempontjából kiemelkedő jelentőségű tengeri átjáró szempontjából. A megállapodás részleteiről egyelőre nem tudni részleteket, várhatóan a következő órákban, napokban az áthaladó forgalmat figyelemmel követve fog kiderülni, hogy mit jelenthet ez.

A lépés sikere esetén példaként szolgálhat a térség többi országa számára, hogy Teheránnal meg tudjanak állapodni egy hasonló egyezségről. Abbász Argcsi külügyminiszter március 16-án azt nyilatkozta, hogy az átjáró „nyitva van, de zárva az ellenségeink előtt”.

Irak a térség egyik legnagyobb olajkitermelő hatalmának számít.

