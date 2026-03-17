  • Megjelenítés
Áttörés a Hormuzi-szorosnál: megállapodás született az egyik legnagyobb olajhatalommal
Globál

Áttörés a Hormuzi-szorosnál: megállapodás született az egyik legnagyobb olajhatalommal

Portfolio
A legfrissebb információk szerint megállapodást kötött a Perzsa-öböl térségének egyik legnagyobb kitermelője Iránnal – írja az Al-Dzsazíra.

Hajjan Abdul-Gáni, Irak olajminisztere kijelentette, hogy megállapodtak Iránnal abban, hogy

az ország olajszállító tankerhajói átkelhetnek szabadon a Hormuzi-szoroson.

A bejelentés kulcsfontosságú lehet a globális energiaellátás szempontjából kiemelkedő jelentőségű tengeri átjáró szempontjából. A megállapodás részleteiről egyelőre nem tudni részleteket, várhatóan a következő órákban, napokban az áthaladó forgalmat figyelemmel követve fog kiderülni, hogy mit jelenthet ez.

A lépés sikere esetén példaként szolgálhat a térség többi országa számára, hogy Teheránnal meg tudjanak állapodni egy hasonló egyezségről. Abbász Argcsi külügyminiszter március 16-án azt nyilatkozta, hogy az átjáró „nyitva van, de zárva az ellenségeink előtt”.

Még több Globál

Irak a térség egyik legnagyobb olajkitermelő hatalmának számít.

Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility