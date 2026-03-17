Az olajkáoszon gazdagodna Oroszország: a háttérben gőzerővel dolgoznak egy megújult vezetékes útvonalon

Irak felvette a kapcsolatot Iránnal annak érdekében, hogy az olajszállító tankerhajók biztonságosan áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson - jelentette be kedden az iraki állami hírügynökség. Eközben Oroszország és Kazahsztán azt tervezi, hogy megnöveli a Kínába irányuló vezetékes olajexportját.

Az iraki olajminiszter azután kezdeményezett párbeszédet Teheránnal, hogy a Hormuzi-szoros körüli válsághelyzet miatt több hajót is támadás ért az iraki partok közelében, a nyílt tengeri átrakodás során.

Ezek az incidensek komoly fennakadásokat okoztak az iraki kőolajexportban.

Az iraki kormány ezzel párhuzamosan a Kirkuk–Ceyhan kőolajvezeték újraindításán is dolgozik. Ez az infrastruktúra Törökországon keresztül biztosítana alternatív exportútvonalat. A vezeték üzembe helyezésével Bagdad részben ellensúlyozhatná a tengeri szállítások kiesését.

Arról, hogy milyen lehetőségei vannak a világnak a Hormuzi-szorosban kiesett mennyiségek gyors pótlására

Eközben Keleten

Kazahsztán és Oroszország tárgyalásokat folytat az orosz kőolaj Kínába irányuló tranzitjának növeléséről a kazah területen áthaladó vezetékeken – közölte a Kaztranszoil kazah csővezeték-üzemeltető. A tervek szerint a jelenlegi évi 10 millió tonnás tranzitkvótát 12,5 millió tonnára emelnék.

A lépések azt jelzik, hogy az iráni eset miatt egy átrendeződés várható az olajpiacon.

A háború ugyanis megmutatta, hogy a kulcsfontosságú szoros lezárása valóság és bármikor probléma lehet a jövőben is. A csővezetékes ellátás ebben a helyzetben felértékelődhet a szomszédos országok között.

Forrás: Reuters

