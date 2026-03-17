Belengette Donald Trump: az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból

Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a NATO-tagság

mindenképpen olyasmi, amin el kellene gondolkodni.

Az elnök azt sérelmezte, hogy a szövetségesek elutasították, hogy támogassák az amerikai erőfeszítéseket a Hormuzi-szoros megnyitására, pedig szerinte az Egyesült Államok korábban mindig kiállt NATO-partnerei mellett. Példaként az orosz–ukrán háborút hozta fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Washington nem lett volna köteles segíteni Ukrajna megtámadásakor sem.

Mi segítünk nekik, ők pedig nem segítenek nekünk, és szerintem ez nagyon rossz dolog a NATO szempontjából

– fogalmazott Trump. Hozzátette: a szövetségesek ugyan egyetértenek abban, hogy Iránt meg kell akadályozni a nukleáris fegyverek megszerzésében, a fegyveres konfliktusba azonban mégsem hajlandók beszállni.

Az elnök Iránról szólva éles hangot ütött meg:

Senki sem akarja, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, mert ezek az emberek őrültek. Teljesen őrültek, kegyetlenek és erőszakosak.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szóbeli támogatáson túl a szövetségesek érdemben nem tesznek semmit.

Trump egyelőre nem helyezett kilátásba konkrét ellenlépéseket a NATO-val szemben. Azt viszont jelezte, hogy Washington számon tartja az elutasítást.

Nem tesz jót egy partnerségnek, ha azt mondják: nagyszerű, amit csinálsz, de mi nem fogunk segíteni

– tette hozzá.

