Élő emberi agysejtek Doomot játszanak - kezdhetünk aggódni?
Egy Petri-csészében nevelt agysejtek megtanultak a Doommal játszani, egy muslica agyát pedig feltöltötték egy szimulációba. Két látványos kísérlet is megmutatja, merre tart a biológiai számítástechnika - írta a The Guardian.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A melbourne-i Cortical Labs nevű startup már 2022-ben megtanított laborban nevelt idegsejteket a Pong nevű videojátékkal játszani.

A Pongot az Atari fejlesztette ki 1972-ben. A faék egyszerűségű játékban egy "labda" pattog a képernyő két széle között, ahol a játékosok egy-egy "falat" csúsztatnak le-fel, hogy megakadályozzák a "labda" kipattanását a képernyőről. A 70-es évek szülötteként még élénken emlékszem a tekergetős irányítóra, amikor már volt otthoni, TV-képernyőre tehető változata a játéknak.

Most azonban egy lépéssel továbbmentek.

Megépítették a világ első, élő emberi szöveten futó, programozható számítógépét.

Ez a szilíciumcsipek helyett biológiai neuronokon alapuló rendszer a klasszikus, 1993-as Doom lövöldözős játékkal játszik. A hálózat mintegy 200 ezer neuront tartalmaz egy nagyjából 50 forintos érme méretű üvegcsipen. (Az átlagos emberi agy körülbelül 86 milliárd idegsejtet tartalmaz – ez nagyjából 430 000 Petri-csészényi mennyiségnek felel meg.)

Az idegsejteket a cég vezérigazgatója, Hon Weng Chong véréből nyerték. Tíz milliliter vérből körülbelül száz fehérvérsejtet nyertek ki. Ezeket a Jamanaka Sinja Nobel-díjas japán kutató által kidolgozott módszerrel úgynevezett indukált pluripotens őssejtekké (iPSC-k) – a szervezet biológiai építőköveivé – lehet átprogramozni, amelyek ezután exponenciálisan szaporíthatók.

„Lényegében visszaforgatjuk a biológiai órát egy embrionális állapotba, idegsejtekké alakítjuk őket, majd egy körülbelül 50 penny-s érme méretű üvegchipre helyezzük őket” – magyarázza Chong.

Mivel egy chipen vannak – és az elektromosság az idegsejtek és a számítógépes rendszer közötti közös nyelv –, kapcsolatba léphetünk velük, és rávehetjük őket, hogy játsszák a Doomot.

Bár a neuronoknak természetesen nincsenek szemeik és ujjaik, a játék állapotát mégis képesek értelmezni. A rendszer először pillanatfelvételt készít a játékról, amely tartalmazza például az ellenfelek pozícióját és a játékos életerejét. Ezt az információt egy neurális hálózaton keresztül elektromos jelekké alakítják, amelyeket a biológiai idegsejtek feldolgoznak. Válaszul a neuronok kisülési mintázata adja ki a vezérlőparancsokat: balra, jobbra, előre vagy lövés.

Chong azt mondja, az emberi működés ugyanilyen. Az információ a retinánkba jut, ott elektromos jelekké alakul, majd az agy ezt feldolgozza, és végül kimeneti eredmény születik.

A szoftveres kódot a 24 éves, mesterséges intelligenciával foglalkozó Sean Cole írta, aki maga is meglepődött azon, hogy a rendszer már az első próbálkozásra működött.

Az idegsejtek egyértelműen mutatják a tanulás jeleit. Kezdetben nem tudtak mozogni vagy célozni, később viszont már lelőtték az első két ellenfelet. Ezt követően megálltak, mintha "óvnák magukat".

Cole szerint ez nem jelent tudatosságot, de a tanulási folyamat teljesen valós.

Egyelőre nem világos, pontosan hogyan tanulják meg a sejtek a játékot. „Feltételezhetjük, hogy ebben szerepet játszhatnak olyan tényezők, mint a szabadenergia-elv – azaz az az elv, hogy az élő rendszerek a szabadenergia minimalizálására törekednek – vagy a Hebb-féle tanulás, amelynek során az idegsejtek közötti kapcsolatok megerősödnek, amikor azok együtt aktiválódnak." - mondja Cole.

Cole-t megkérdezték, vajon a technológia alkalmas lehet-e egyszer arra, hogy akár úgy tanuljon meg valaki kung-fuzni, mint Neo a Mátrixban. Erre azt válaszolta, hogy ha biztonságosan lehetne az emberrel összekapcsolni, akár valami hasonló kimenettel is számolhatnánk, csak arra kellene vigyázni, nehogy ezzel meglévő emlékeket írjanak felül.

A technológia igazi jövője nem a videojátékokban, hanem az orvostudományban rejlik.

Chong szerint a laboratóriumban nevelt neuronokon kiválóan modellezhető az epilepszia és számos más neurológiai betegség. Lehetővé válik a gyógyszerek tesztelése, sőt akár személyre szabott terápiák kidolgozása is, ráadásul mindez állatkísérletek nélkül valósítható meg.

A másik jelentős áttörést a San Franciscó-i Eon Systems érte el. Elektronmikroszkóp segítségével feltérképezték egy gyümölcslégy (muslica) teljes agyát, majd azt virtuálisan újraalkották. A digitális rovar agya mintegy 140 ezer neuronból áll, virtuális teste pedig 87 ízületet tartalmaz.

A szimuláció elindítása után a muslica mindenféle előzetes tanítás vagy külső utasítás nélkül képes volt járni, repülni, tisztálkodni és táplálkozni.

Ez az eredmény a modern mesterséges intelligencia egyik alapfeltevését kérdőjelezi meg, miszerint az intelligenciát mindig tanulás útján kell elsajátítani. A muslica esetében a viselkedési mintázatok nagy része eleve kódoltnak bizonyult a hálózat struktúrájában.

Az Eon Systems vezérigazgatója, Michael Andregg szerint az agyszimuláció hosszú távon az emberek számára is új lehetőségeket nyújthat. Ettől a jövőképtől azonban még messze vagyunk. Egyelőre senki sem töltheti fel a tudatát egy számítógépbe, már csak azért sem, mert a folyamathoz a muslica agyát is el kellett távolítani a testéből.

Chong ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a biológiai számítástechnika éppen azokon a területeken lehet kiemelkedő, ahol a hagyományos gépek alulmaradnak. A Moravec-paradoxon rávilágít arra, hogy amit az ember ösztönösen könnyűnek talál – például a mozgást vagy az intuitív döntéshozatalt –, azt a számítógépek rendkívül nehezen oldják meg.

A jövőben az élő idegsejteken alapuló rendszerek akár robotokat és drónokat is irányíthatnak, amelyeknek a valós világ folyamatos kiszámíthatatlanságában kell majd helytállniuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

