Élő emberi agysejtek Doomot játszanak - kezdhetünk aggódni?

A melbourne-i Cortical Labs nevű startup már 2022-ben megtanított laborban nevelt idegsejteket a Pong nevű videojátékkal játszani.
A Pongot az Atari fejlesztette ki 1972-ben. A faék egyszerűségű játékban egy "labda" pattog a képernyő két széle között, ahol a játékosok egy-egy "falat" csúsztatnak le-fel, hogy megakadályozzák a "labda" kipattanását a képernyőről. A 70-es évek szülötteként még élénken emlékszem a tekergetős irányítóra, amikor már volt otthoni, TV-képernyőre tehető változata a játéknak.
Most azonban egy lépéssel továbbmentek.
Megépítették a világ első, élő emberi szöveten futó, programozható számítógépét.
Ez a szilíciumcsipek helyett biológiai neuronokon alapuló rendszer a klasszikus, 1993-as Doom lövöldözős játékkal játszik. A hálózat mintegy 200 ezer neuront tartalmaz egy nagyjából 50 forintos érme méretű üvegcsipen. (Az átlagos emberi agy körülbelül 86 milliárd idegsejtet tartalmaz – ez nagyjából 430 000 Petri-csészényi mennyiségnek felel meg.)
Az idegsejteket a cég vezérigazgatója, Hon Weng Chong véréből nyerték. Tíz milliliter vérből körülbelül száz fehérvérsejtet nyertek ki. Ezeket a Jamanaka Sinja Nobel-díjas japán kutató által kidolgozott módszerrel úgynevezett indukált pluripotens őssejtekké (iPSC-k) – a szervezet biológiai építőköveivé – lehet átprogramozni, amelyek ezután exponenciálisan szaporíthatók.
„Lényegében visszaforgatjuk a biológiai órát egy embrionális állapotba, idegsejtekké alakítjuk őket, majd egy körülbelül 50 penny-s érme méretű üvegchipre helyezzük őket” – magyarázza Chong.
Mivel egy chipen vannak – és az elektromosság az idegsejtek és a számítógépes rendszer közötti közös nyelv –, kapcsolatba léphetünk velük, és rávehetjük őket, hogy játsszák a Doomot.
Bár a neuronoknak természetesen nincsenek szemeik és ujjaik, a játék állapotát mégis képesek értelmezni. A rendszer először pillanatfelvételt készít a játékról, amely tartalmazza például az ellenfelek pozícióját és a játékos életerejét. Ezt az információt egy neurális hálózaton keresztül elektromos jelekké alakítják, amelyeket a biológiai idegsejtek feldolgoznak. Válaszul a neuronok kisülési mintázata adja ki a vezérlőparancsokat: balra, jobbra, előre vagy lövés.
Chong azt mondja, az emberi működés ugyanilyen. Az információ a retinánkba jut, ott elektromos jelekké alakul, majd az agy ezt feldolgozza, és végül kimeneti eredmény születik.
A szoftveres kódot a 24 éves, mesterséges intelligenciával foglalkozó Sean Cole írta, aki maga is meglepődött azon, hogy a rendszer már az első próbálkozásra működött.
Az idegsejtek egyértelműen mutatják a tanulás jeleit. Kezdetben nem tudtak mozogni vagy célozni, később viszont már lelőtték az első két ellenfelet. Ezt követően megálltak, mintha "óvnák magukat".
Cole szerint ez nem jelent tudatosságot, de a tanulási folyamat teljesen valós.
Egyelőre nem világos, pontosan hogyan tanulják meg a sejtek a játékot. „Feltételezhetjük, hogy ebben szerepet játszhatnak olyan tényezők, mint a szabadenergia-elv – azaz az az elv, hogy az élő rendszerek a szabadenergia minimalizálására törekednek – vagy a Hebb-féle tanulás, amelynek során az idegsejtek közötti kapcsolatok megerősödnek, amikor azok együtt aktiválódnak." - mondja Cole.
Cole-t megkérdezték, vajon a technológia alkalmas lehet-e egyszer arra, hogy akár úgy tanuljon meg valaki kung-fuzni, mint Neo a Mátrixban. Erre azt válaszolta, hogy ha biztonságosan lehetne az emberrel összekapcsolni, akár valami hasonló kimenettel is számolhatnánk, csak arra kellene vigyázni, nehogy ezzel meglévő emlékeket írjanak felül.
A technológia igazi jövője nem a videojátékokban, hanem az orvostudományban rejlik.
Chong szerint a laboratóriumban nevelt neuronokon kiválóan modellezhető az epilepszia és számos más neurológiai betegség. Lehetővé válik a gyógyszerek tesztelése, sőt akár személyre szabott terápiák kidolgozása is, ráadásul mindez állatkísérletek nélkül valósítható meg.
A másik jelentős áttörést a San Franciscó-i Eon Systems érte el. Elektronmikroszkóp segítségével feltérképezték egy gyümölcslégy (muslica) teljes agyát, majd azt virtuálisan újraalkották. A digitális rovar agya mintegy 140 ezer neuronból áll, virtuális teste pedig 87 ízületet tartalmaz.
A szimuláció elindítása után a muslica mindenféle előzetes tanítás vagy külső utasítás nélkül képes volt járni, repülni, tisztálkodni és táplálkozni.
Ez az eredmény a modern mesterséges intelligencia egyik alapfeltevését kérdőjelezi meg, miszerint az intelligenciát mindig tanulás útján kell elsajátítani. A muslica esetében a viselkedési mintázatok nagy része eleve kódoltnak bizonyult a hálózat struktúrájában.
Az Eon Systems vezérigazgatója, Michael Andregg szerint az agyszimuláció hosszú távon az emberek számára is új lehetőségeket nyújthat. Ettől a jövőképtől azonban még messze vagyunk. Egyelőre senki sem töltheti fel a tudatát egy számítógépbe, már csak azért sem, mert a folyamathoz a muslica agyát is el kellett távolítani a testéből.
Chong ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a biológiai számítástechnika éppen azokon a területeken lehet kiemelkedő, ahol a hagyományos gépek alulmaradnak. A Moravec-paradoxon rávilágít arra, hogy amit az ember ösztönösen könnyűnek talál – például a mozgást vagy az intuitív döntéshozatalt –, azt a számítógépek rendkívül nehezen oldják meg.
A jövőben az élő idegsejteken alapuló rendszerek akár robotokat és drónokat is irányíthatnak, amelyeknek a valós világ folyamatos kiszámíthatatlanságában kell majd helytállniuk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat a német gazdaságban - Ilyet Donald Trump bejelentése óta nem láttunk
Nagyot zuhant a hangulatindex.
Olaj után kutat a Mol Magyarországon, de van egy csavar a történetben
Repülőgépről kutatnak.
Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed
Ráadásul Jerome Powell Fed elnöke mandátuma mindjárt lejár.
MNB: Egyszerűen ki kell irtani a piacról a túl költséges megtakarításokat
Kemény szavak a felügyeleti vezetőtől.
Kőkemény büntetés az Egyesült Államokban: súlyos pénzeket bukhatnak a tehetős települések az új törvény miatt
Az új rendszer aszerint jutalmazná vagy büntetné az önkormányzatokat, hogy növelték-e a lakáskínálatot.
Radikális változásról beszél Trump tanácsadója: hamarosan minden megváltozik a világ legfontosabb útvonalán
Szűkül a rezsim mozgástere.
Jön az OTP közgyűlése, döntenek az osztalékról is
További részvényvásárlás is jöhet.
Barátság vezeték helyreállítása: új részletek derültek ki, milyen paktumot kötött Ursula von der Leyen és Zelenszkij a magyar olajellátás újraindításáért
Az Európai Bizottság vette kezébe az ügyet a magyar és ukrán kormányok közötti konfliktus deeszkalálására.
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.