Erős üzenet jött Németországból: nem fogja elérni célját Amerika háborúja

Nem feltételezem, hogy katonai megoldás lesz ebben a konfliktusban

– mondta Wadephul, hozzátéve, hogy egy ilyen megoldás „nem reális”.

Megjegyezte, azt sem hiszi, hogy rendszerváltás történne Iránban az amerikai és izraeli csapások hatására.

Wadephul szerint egy bizonyos ponton meg kellene kezdeni a tárgyalásokat Iránnal, méghozzá az öbölországok bevonásával.

A német külügyminiszter megjegyezte, elvárják az Egyesült Államoktól és Izraeltől, azonnal közöljék, ha elérték katonai céljaikat Iránban. Hozzátette, amerikai kollégájától, Marco Rubiótól úgy tudja, a két hatalomnak világos katonai céljai vannak az iráni atomprogrammal kapcsolatban.

A konferencián Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter is felszólalt, aki migrációs hullámra figyelmeztetett a háború miatt, amely Európát is elérheti. Megjegyezte, nem szabad hagyni, hogy Európát is „belerángassák” a háborúba.

Nem hagyjuk, hogy belerángassanak minket olyan háborúkba, amelyeket nem mi akartunk

– fogalmazott a francia külügyminiszter.

Címlapkép forrása: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images