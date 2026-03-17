Hatalmas csapást hajtott végre Izrael: ezt a támadás súlyos hatást gyakorolhat a rezsimre
Nyilvánosságra hozták, hogy pontosan milyen veszteségeket szenvedett Irán az éjszakai támadás során az iszlamista rezsim – számolt be az Iran International.

Izrael az éjjel jelentős támadást hajtott végre Irán ellen, több vezetőt is célba vettek, többek között Ali Láridzsáni is életét vesztette az izraeli védelmi miniszter beszámolója szerint. A lap azonban arról ír, hogy ennél jóval súlyosabb károk érték a rezsimet.

A Baszidzs félkatonai szervezet mintegy 300 parancsnoka és vezetője halt meg a csapások során.

Ez a szervezet a hatalom belpolitikai támogatásáért felelős, így például segít Teheránnak elnyomni a kormányellenes tüntetéseket. Az éjszakai csapáshullám során úgy tűnt, hogy a Baszidzs infrastruktúráját és a létesítményeit támadják. A lap szerint ezeket használták a hatalomellenesek és a másként gondolkodók elnyomására.

Az egyik legsúlyosabb károkat az a csapás okozta, amely az egység javító- és karbantartó központját érte. Itt több száz jármű és motorkerékpár állt, amelyeket az utcai műveletekben és a járőrözéshez használtak. A jelentések szerint az egész flotta megsemmisült a támadás következtében. Szintén súlyos károk érték a Mohammad Raszoulollah Hadtesthez, a Forradalmi Gárda tágabb teheráni területéért felelős egységéhez kapcsolódó létesítményeket.

Ezek a szervezetek kulcsszerepet játszottak a januári tüntetéssorozat erőszakos leverésében. Az akció elsősorban

a rezsim megdöntését szolgálhatja, mivel az elnyomó testületek meggyengítése elsősorban a hatalommal kritikus irániak számára lehet előnyös.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

