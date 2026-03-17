Hatalmas csapást hajtott végre Izrael: ezt a támadás súlyos hatást gyakorolhat a rezsimre

Izrael az éjjel jelentős támadást hajtott végre Irán ellen, több vezetőt is célba vettek, többek között Ali Láridzsáni is életét vesztette az izraeli védelmi miniszter beszámolója szerint. A lap azonban arról ír, hogy ennél jóval súlyosabb károk érték a rezsimet.

A Baszidzs félkatonai szervezet mintegy 300 parancsnoka és vezetője halt meg a csapások során.

Ez a szervezet a hatalom belpolitikai támogatásáért felelős, így például segít Teheránnak elnyomni a kormányellenes tüntetéseket. Az éjszakai csapáshullám során úgy tűnt, hogy a Baszidzs infrastruktúráját és a létesítményeit támadják. A lap szerint ezeket használták a hatalomellenesek és a másként gondolkodók elnyomására.

Az egyik legsúlyosabb károkat az a csapás okozta, amely az egység javító- és karbantartó központját érte. Itt több száz jármű és motorkerékpár állt, amelyeket az utcai műveletekben és a járőrözéshez használtak. A jelentések szerint az egész flotta megsemmisült a támadás következtében. Szintén súlyos károk érték a Mohammad Raszoulollah Hadtesthez, a Forradalmi Gárda tágabb teheráni területéért felelős egységéhez kapcsolódó létesítményeket.

Ezek a szervezetek kulcsszerepet játszottak a januári tüntetéssorozat erőszakos leverésében. Az akció elsősorban

a rezsim megdöntését szolgálhatja, mivel az elnyomó testületek meggyengítése elsősorban a hatalommal kritikus irániak számára lehet előnyös.

