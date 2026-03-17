Itt a bejelentés: meghalt Ali Laridzsáni, az iszlamista rezsim biztonsági vezetője

A reggeli órákban arról érkeztek hírek, hogy Izrael parancsnoki központokat bombázott Iránban, később aztán kiderült, hogy egészen pontosan az ország legfontosabb biztonsági vezetőit vették célba. Később meg nem erősített információk azt állították, hogy a célba vett vezetők között lehet Ali Láridzsáni az iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára. Katz aztán pontot tett a találgatások végére:

egyértelművé tette, hogy a támadásban az iszlamista rezsim egyik legfontosabb vezetője az életét vesztette.

Irán egyelőre még nem erősítette meg a politikus halálát.

Laridzsáni korábban is befolyásos szereplő volt az iráni belpolitikában, ám kifejezetten a külpolitikai üzenetei miatt nagy figyelmet a február 28-i támadást követően kapott. Visszatérően kemény üzeneteket fogalmazott meg Izraellel és az Egyesült Államokkal szemben, emiatt folyamatosan a támadások egyik célpontja volt. A 67 éves politikust sokan Irán legbefolyásosabb politikusának tartották Ali Hámenei ajatollah halálát követően. Miután az országban megválasztották az új legfelsőbb vezetőt, sokan úgy vélték, hogy az ismeretlen egészségügyi állapotban lévő vezetőnek tulajdonított üzenet valójában Laridzsánitól származott. Ezt az országos televízióban olvasták be, de a képernyő előtt nem jelent meg Modzstaba Hámenei, az új ajatollah.

