Kimondta Trump, amit sokan vártak: egy évtizedre tönkretették az ellenséget, jöhet az amerikai kivonulás

Még nem állunk készen arra, hogy elmenjünk, de hamarosan kivonulunk onnan
– mondta Trump a Fehér Házban Iránról.
Az amerikai elnök szerint már elég kárt okoztak Iránnak ahhoz, hogy egy évtizedbe is beleteljen újjáépíteni mindent.
Konkrét kivonulási tervekkel ugyanakkor nem szolgált Trump, csak annyit mondott, hogy Iránt „minden szempontból” megsemmisítették.
Az amerikai elnök már többször tett olyan kijelentéseket, melyek szerint a háború belátható időn belül véget érhet,
de az eddigi események alapján nincs jele annak, hogy az Egyesült Államok és Izrael valóban erre készül. Hétfőn az izraeli hadsereg szóvivője azt mondta, még legalább három hétre rendelkeznek konkrét tervekkel, és a továbbiakról is vannak elképzeléseik.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
