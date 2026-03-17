  • Megjelenítés
Kimondta Trump, amit sokan vártak: egy évtizedre tönkretették az ellenséget, jöhet az amerikai kivonulás
Globál

Kimondta Trump, amit sokan vártak: egy évtizedre tönkretették az ellenséget, jöhet az amerikai kivonulás

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kedden azt mondta, bár az Egyesült Államok még nem áll készen arra, hogy véget vessen az iráni háborúnak, „a közeljövőben kivonulunk onnan” – írja a CNN.

Még nem állunk készen arra, hogy elmenjünk, de hamarosan kivonulunk onnan

– mondta Trump a Fehér Házban Iránról.

Az amerikai elnök szerint már elég kárt okoztak Iránnak ahhoz, hogy egy évtizedbe is beleteljen újjáépíteni mindent.

Konkrét kivonulási tervekkel ugyanakkor nem szolgált Trump, csak annyit mondott, hogy Iránt „minden szempontból” megsemmisítették.

Még több Globál

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Sosem látták még ennyire dühösnek Trumpot: azt mondják, végzetes törés jön most a NATO-ban

Bejelentette Donald Trump: meghozta a döntést - Elhalasztja a találkozót, amire a fél világ várt

Az amerikai elnök már többször tett olyan kijelentéseket, melyek szerint a háború belátható időn belül véget érhet,

de az eddigi események alapján nincs jele annak, hogy az Egyesült Államok és Izrael valóban erre készül. Hétfőn az izraeli hadsereg szóvivője azt mondta, még legalább három hétre rendelkeznek konkrét tervekkel, és a továbbiakról is vannak elképzeléseik.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Donald Trump: meghozta a döntést - Elhalasztja a találkozót, amire a fél világ várt

Úgy néz ki, megbukott Trump háborús mesterterve – Bejelentést tett az elnök, Amerika visszakozik

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility