Kimondták Iránból, amire senki sem várt: örökre elvághatják a világkereskedelem egyik ütőerét
Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke az X-en azt írta, a Hormuzi-szorosnál fennálló helyzet már soha nem lesz olyan, mint a háború előtt volt.

A Hormuzi-szoros helyzete nem fog visszatérni a háború előtti állapotba

– írta angol nyelvű bejegyzésében az iráni törvényhozás elnöke. Szavait nem részletezte.

Bár Irán ténylegesen nem zárta le a Hormuzi-szorost, melyen keresztül a világ kőolaj- és földgázkereskedelmének egy jelentős része zajlik, a perzsa állam folyamatos támadásai miatt a szállítóhajók lényegében nem mernek átkelni a szűk földszoroson.

Donald Trump amerikai elnök európai és kelet-ázsiai hatalmak sorát kérte fel arra, hogy segítsenek a szoros újbóli megnyitásában, de mivel többen is elutasító választ adtak, végül kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok senki segítségéből nem kér.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

