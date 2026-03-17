Kimondták Iránból, amire senki sem várt: örökre elvághatják a világkereskedelem egyik ütőerét

Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke az X-en azt írta, a Hormuzi-szorosnál fennálló helyzet már soha nem lesz olyan, mint a háború előtt volt.

A Hormuzi-szoros helyzete nem fog visszatérni a háború előtti állapotba

– írta angol nyelvű bejegyzésében az iráni törvényhozás elnöke. Szavait nem részletezte.

The Strait of Hormuz situation won't return to its pre-war status. — محمدباقر قالیباف MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 17, 2026

Bár Irán ténylegesen nem zárta le a Hormuzi-szorost, melyen keresztül a világ kőolaj- és földgázkereskedelmének egy jelentős része zajlik, a perzsa állam folyamatos támadásai miatt a szállítóhajók lényegében nem mernek átkelni a szűk földszoroson.

Donald Trump amerikai elnök európai és kelet-ázsiai hatalmak sorát kérte fel arra, hogy segítsenek a szoros újbóli megnyitásában, de mivel többen is elutasító választ adtak, végül kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok senki segítségéből nem kér.

