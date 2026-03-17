  • Megjelenítés
Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: azonnal mennie kell a sötétségbe borult szigetország vezetőjének
Globál

Portfolio
A Kubával folytatott tárgyalásai során a Trump-kormányzat arra törekszik, hogy eltávolítsa a hatalomból Miguel Díaz-Canel kubai elnököt (címlapképünkön), ugyanakkor a szigetország több mint 65 éve fennálló kommunista rendszerét nem bolygatná meg. Washington nem adott ultimátumot Havannának, azt viszont egyértelműen jelezte, hogy Díaz-Canel menesztése olyan pozitív gesztussal érne fel, ami jövedelmező alkuk előfutára lehet - értesült róla a New York Times négy, a folyamatokat jól ismerő forrásból.

A Trump-adminisztráció egyes tisztviselői szerint a kubai államfő eltávolítása olyan strukturális gazdasági változásokat tenne lehetővé, amelyeket a keményvonalasnak vélt Díaz-Canel nem támogatna.

Az amerikaiak jelezték a kubai tárgyalófélnek, hogy az elnöknek mennie kell, de az ezután következő lépéseket a kubaiakra bízzák

- állították az amerikai lap forrásai.

Az Egyesült Államok nem követeli a máig befolyásos Castro dinasztia háttérbe szorítását sem. A 94 éves Raúl Castro továbbra is meghatározó befolyással bír, a tárgyalásokon pedig unokája, a közismerten csak Raulitóként emlegetett Raúl Guillermo Rodríguez Castro egyeztet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Erről korábban a Portfolio is beszámolt az Axios értesülései alapján.

Még több Globál

A New York Times forrásai szerint

Díaz-Canel távozása után is Raulito irányítaná a kormányzást a háttérből, míg a hivatalos elnöki tisztséget olyasvalaki kapná, aki nem viseli a Castro vezetéknevet.

Díaz-Canel egy pénteki sajtótájékoztatón ismerte el először nyilvánosan az amerikai-kubai tárgyalásokat. A súlyosbodó gazdasági válságot és az egyre gyakoribb áramszüneteket az amerikai embargóra fogta, külön kiemelte a Donald Trump által elrendelt olajblokádot. Miután Washington átvette az ellenőrzést a venezuelai olajipar felett, leállították a Kubába irányuló olajszállítmányokat, amerikai nyomásra pedig Mexikó is felfüggesztette a humanitárius célú kőolajexportját. Díaz-Canel szerint Kubába három hónapja nem érkezett olajszállítmány.

Hétfőn aztán az ország teljes villamosenergia-hálózata összeomlott, így a sziget sötétségbe borult.

A Trump-kormányzat stratégiája a venezuelai forgatókönyvet követi a Times szerint, hisz az elnök eltávolítását kényszerítik ki, de ezúttal katonai beavatkozás nélkül.

A kubai delegáció állítólag elismerte, hogy Díaz-Canel elnöksége problémásan alakult, azonban olyan megoldást keresnek, amely nem kelti azt a látszatot, hogy Washingtonból diktálnak Havannának.

Az amerikaiak azt is szorgalmazzák, hogy Kuba privatizálja az olajszektorát, és engedjen be amerikai vállalkozásokat, amivel lényegében egy gazdaságilag függő kliensállam alapjait raknák le. További amerikai követelés a politikai foglyok szabadon bocsátása, valamint egyes idősebb, keményvonalas tisztségviselők leváltása.

A Times által megkérdezett szakértők szerint Díaz-Canel leváltása inkább szimbolikus, mint érdemi változást hozna, hisz éppen azért választották utódnak, mert nem akart mélyreható reformokat. A váltás mindenesetre esélyt adhat a feleknek, hogy új alapokra helyezzék a viszonyukat. Más elemzők viszont keveslik Díaz-Canel eltávolítását, és úgy vélik, radikálisabb változásra lenne szükség.

az Egyelőre nem világos, hogy ki válthatja Díaz-Canelt az elnöki székben.

A kubai vezetés azonban szereplési lehetőséget adott több, eddig a háttérben megbúvó tisztviselőnek, köztük Oscar Pérez-Oliva Fragának, Fidel és Raúl Castro unokaöccsének, akiből tavaly lett miniszterelnök-helyettes, hétfőn pedig egy amerikai hírcsatornának adott interjút a külföldi befektetések megnyitásáról.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Váratlan fordulat, Amerika meglépte: egyetlen oka van, hogy szolgálatban marad a legendás USS Nimitz repülőgép-hordozó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility