Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: azonnal mennie kell a sötétségbe borult szigetország vezetőjének

A Trump-adminisztráció egyes tisztviselői szerint a kubai államfő eltávolítása olyan strukturális gazdasági változásokat tenne lehetővé, amelyeket a keményvonalasnak vélt Díaz-Canel nem támogatna.
Az amerikaiak jelezték a kubai tárgyalófélnek, hogy az elnöknek mennie kell, de az ezután következő lépéseket a kubaiakra bízzák
- állították az amerikai lap forrásai.
Az Egyesült Államok nem követeli a máig befolyásos Castro dinasztia háttérbe szorítását sem. A 94 éves Raúl Castro továbbra is meghatározó befolyással bír, a tárgyalásokon pedig unokája, a közismerten csak Raulitóként emlegetett Raúl Guillermo Rodríguez Castro egyeztet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Erről korábban a Portfolio is beszámolt az Axios értesülései alapján.
A New York Times forrásai szerint
Díaz-Canel távozása után is Raulito irányítaná a kormányzást a háttérből, míg a hivatalos elnöki tisztséget olyasvalaki kapná, aki nem viseli a Castro vezetéknevet.
Díaz-Canel egy pénteki sajtótájékoztatón ismerte el először nyilvánosan az amerikai-kubai tárgyalásokat. A súlyosbodó gazdasági válságot és az egyre gyakoribb áramszüneteket az amerikai embargóra fogta, külön kiemelte a Donald Trump által elrendelt olajblokádot. Miután Washington átvette az ellenőrzést a venezuelai olajipar felett, leállították a Kubába irányuló olajszállítmányokat, amerikai nyomásra pedig Mexikó is felfüggesztette a humanitárius célú kőolajexportját. Díaz-Canel szerint Kubába három hónapja nem érkezett olajszállítmány.
Hétfőn aztán az ország teljes villamosenergia-hálózata összeomlott, így a sziget sötétségbe borult.
A Trump-kormányzat stratégiája a venezuelai forgatókönyvet követi a Times szerint, hisz az elnök eltávolítását kényszerítik ki, de ezúttal katonai beavatkozás nélkül.
A kubai delegáció állítólag elismerte, hogy Díaz-Canel elnöksége problémásan alakult, azonban olyan megoldást keresnek, amely nem kelti azt a látszatot, hogy Washingtonból diktálnak Havannának.
Az amerikaiak azt is szorgalmazzák, hogy Kuba privatizálja az olajszektorát, és engedjen be amerikai vállalkozásokat, amivel lényegében egy gazdaságilag függő kliensállam alapjait raknák le. További amerikai követelés a politikai foglyok szabadon bocsátása, valamint egyes idősebb, keményvonalas tisztségviselők leváltása.
A Times által megkérdezett szakértők szerint Díaz-Canel leváltása inkább szimbolikus, mint érdemi változást hozna, hisz éppen azért választották utódnak, mert nem akart mélyreható reformokat. A váltás mindenesetre esélyt adhat a feleknek, hogy új alapokra helyezzék a viszonyukat. Más elemzők viszont keveslik Díaz-Canel eltávolítását, és úgy vélik, radikálisabb változásra lenne szükség.
az Egyelőre nem világos, hogy ki válthatja Díaz-Canelt az elnöki székben.
A kubai vezetés azonban szereplési lehetőséget adott több, eddig a háttérben megbúvó tisztviselőnek, köztük Oscar Pérez-Oliva Fragának, Fidel és Raúl Castro unokaöccsének, akiből tavaly lett miniszterelnök-helyettes, hétfőn pedig egy amerikai hírcsatornának adott interjút a külföldi befektetések megnyitásáról.
Címlapkép forrása: MTI
