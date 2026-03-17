Lángokban áll a kulcsfontosságú gázmező: dróneső zúdult a szomszédos országra

Az Abu-Dzabitól nyugatra, a Sah földgázmezőn hétfőn egy dróncsapás okozott tüzet.

A támadás miatt azonnal felfüggesztették a kitermelést.

Az abu-dzabi hatóságok közlése szerint a tűzvészt sikerült megfékezni, és személyi sérülés nem történt. A mezőt az Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) és a texasi Occidental Petroleum közös vállalata üzemelteti.

A Sah gázüzem napi 1,28 milliárd köbláb kapacitással rendelkezik. A létesítmény emellett évi 4,2 millió tonna ként is előállít, ami a globális kínálat nagyjából 5 százalékát teszi ki.

Ez a mennyiség az ország teljes gázkitermelésének mintegy ötödét adja.

A Perzsa-öböl térségének más energetikai célpontjai sem maradtak érintetlenül. Iráni drónok és rakéták a dél-iraki Madzsnún olajmezőt is eltalálták, bár az iraki olajügyi minisztérium egyelőre nem közölt részleteket. Az Emírségek fontos kikötője, Fudzsejra ugyanakkor részlegesen újraindította a működését, miután a hétvégi dróncsapás ott is tüzet okozott. A nyersolaj- és üzemanyag-kereskedelem egyik kulcspontjaként számon tartott kikötő jelentőségét az is növeli, hogy a háború miatt gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoroson kívül helyezkedik el.

Az Egyesült Arab Emírségek már a múlt héten is kénytelen volt leállítani a ruvajszi olajfinomító termelését, miután egy dróncsapás tüzet okozott az ipari övezet területén. Mindeközben Indiától Ausztrálián át Japánig egyre erőteljesebben érzik az üzemanyaghiány hatásait a fogyasztók. A probléma már a félvezetőipar ellátási láncaiban is fennakadásokat okoz, Tajvanon pedig az energiaköltségek drasztikus megugrásától tartanak.

