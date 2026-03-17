  • Megjelenítés
Lángokban áll a kulcsfontosságú gázmező: dróneső zúdult a szomszédos országra
Globál

Portfolio
Irán az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb földgázmezőjét is lángba borította a Perzsa-öböl térségének energetikai infrastruktúrája elleni támadássorozatában. Ezzel a lépéssel tovább súlyosbították az amúgy is feszült globális üzemanyag-ellátási helyzetet - írta meg a Bloomberg.

Az Abu-Dzabitól nyugatra, a Sah földgázmezőn hétfőn egy dróncsapás okozott tüzet.

A támadás miatt azonnal felfüggesztették a kitermelést.

Az abu-dzabi hatóságok közlése szerint a tűzvészt sikerült megfékezni, és személyi sérülés nem történt. A mezőt az Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) és a texasi Occidental Petroleum közös vállalata üzemelteti.

A Sah gázüzem napi 1,28 milliárd köbláb kapacitással rendelkezik. A létesítmény emellett évi 4,2 millió tonna ként is előállít, ami a globális kínálat nagyjából 5 százalékát teszi ki.

Még több Globál

Ez a mennyiség az ország teljes gázkitermelésének mintegy ötödét adja.

A Perzsa-öböl térségének más energetikai célpontjai sem maradtak érintetlenül. Iráni drónok és rakéták a dél-iraki Madzsnún olajmezőt is eltalálták, bár az iraki olajügyi minisztérium egyelőre nem közölt részleteket. Az Emírségek fontos kikötője, Fudzsejra ugyanakkor részlegesen újraindította a működését, miután a hétvégi dróncsapás ott is tüzet okozott. A nyersolaj- és üzemanyag-kereskedelem egyik kulcspontjaként számon tartott kikötő jelentőségét az is növeli, hogy a háború miatt gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoroson kívül helyezkedik el.

Az Egyesült Arab Emírségek már a múlt héten is kénytelen volt leállítani a ruvajszi olajfinomító termelését, miután egy dróncsapás tüzet okozott az ipari övezet területén. Mindeközben Indiától Ausztrálián át Japánig egyre erőteljesebben érzik az üzemanyaghiány hatásait a fogyasztók. A probléma már a félvezetőipar ellátási láncaiban is fennakadásokat okoz, Tajvanon pedig az energiaköltségek drasztikus megugrásától tartanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility