  • Megjelenítés
Légitámadás ért egy 5 milliós várost - Több mint 100 ember meghalt
Globál

Portfolio
Pakisztáni légicsapás ért egy kabuli rehabilitációs központot hétfő este. Igazságügyi orvostani források szerint több mint százan vesztették életüket. A tálib kormány ennél jóval magasabb áldozatszámról beszél, az ENSZ pedig azonnali vizsgálatot sürget - írta a BBC.

A létesítmény korábban amerikai katonai bázisként működött. A tálibok 2021-es hatalomátvétele után alakították át drogrehabilitációs központtá, és a csapás idején mintegy

kétezer embert kezeltek az épületben.

A központ munkatársai szerint akár több százra is rúghat az áldozatok száma. A tálib kormányszóvivő legalább 400 halálos áldozatról számolt be, ezt azonban a BBC nem tudta független forrásból megerősíteni.

Az afgán egészségügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy a rehabilitációs központ közelében semmilyen katonai létesítmény nem található.

Még több Globál

Pakisztán tagadta, hogy szándékosan vette volna célba az intézményt. Az iszlámábádi tájékoztatásügyi minisztérium közleménye szerint a Kabulban és a keleti Nangarhar tartományban végrehajtott csapások "pontosan és körültekintően, a járulékos veszteségek elkerülésével" zajlottak. Állításuk szerint kizárólag katonai létesítményeket, illetve a terrorizmus támogatásához kötődő infrastruktúrát céloztak meg.

Pakisztán körülbelül egy hónapja folytat katonai műveletet Afganisztán és az országot uraló tálibok ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Haroon Sabawoon/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility