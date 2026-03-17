Megszólalt Trump a legijesztőbb kérdésről: ledobhatják-e az atombombát a pattanásig feszült régióban?
Donald Trump amerikai elnököt arról kérdezték, hogy szerinte előfordulhat-e olyan forgatókönyv, hogy Izrael atombombát vessen be Irán ellen – tudósított az Al Arabiya.

Egy riporter megkérdezte az Egyesült Államok vezetőjét a sokakat nyugtalanító kérdésről, ám mindenkit megnyugtatott: szerinte ilyenre nem fog sor kerülni.

Izrael ezt nem fogja megtenni. Izrael soha nem fogja ezt megtenni

– mondta.

A kérdés azért is releváns, mert miközben Teheránnal kapcsolatban visszatérő vád, hogy nukleáris robbanótöltet kifejlesztésére törekednek, ám Jeruzsálem a legtöbb adat szerint több ilyennel rendelkezik. A SIPRI adatai szerint nagyjából 90 atombomba állhat Izrael rendelkezésére.

Trump elmondta, hogy a támadások folytatódnak az iráni célpontok ellen, eddig már több ezer helyszínen csaptak le amerikai rakéták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

