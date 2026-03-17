Minden jel szerint Trump pontosan tudta, milyen következményei lehetnek a háborúnak, mégis támadást indított

Február 28-án megindult az Egyesült Államok és Izrael támadása Irán ellen, amely láthatóan egyre inkább elhúzódik, és egyelőre nm igazán látni a háború végét. A helyzet egyre kényelmetlenebb, mivel a globális olajkereskedelemben kulcsfontosságú Hormuzi-szoros lezárásával komoly gondokat sikerült okozni. A jelentések szerint az amerikai elnök,
Donald Trump részletes tájékoztatást kapott a művelet megindítása előtt a lehetséges következményekről, köztük az iszlamista rezsim agresszív válaszreakciójáról.
Ugyanakkor a hírszerzés ezt nem a biztos következmények között tartotta számon, hanem a kisebb realitással bírók között.
Ez az információ azért is érdekes, mivel az amerikai vezetés korábban úgy fogalmazott, hogy váratlan ez a fajta reakció. Trump úgy fogalmazott, hogy nem számított Irán Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait elleni légicsapásaira.
Nem kellett volna a Közel-Kelet összes többi országára rontaniuk. Senki sem számított erre. Megdöbbentünk
– hangsúlyozta az amerikai elnök hétfőn.
