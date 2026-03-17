Politikai földrengés Washingtonban: lemondott Trump embere a háború miatt – Hazudtak az elnöknek Iránról?

Lemondott kormányzati posztjáról Joe Kent, az Egyesült Államok Nemzeti Terrorelhárítási Központjának vezetője. Kent Donald Trump hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard egyik legfőbb munkatársának számított. Ezzel ő lett az első magas rangú tisztségviselő, aki az Irán elleni háború miatt hagyta ott a Trump-adminisztrációt - számol be az Axios.

Joe Kent a lemondólevelében élesen bírálta az Irán elleni amerikai és izraeli támadásokat, amelyek a háború kitöréséhez vezettek.

Nem tudom tiszta lelkiismerettel támogatni az Iránban zajló háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést nemzetünkre, és egyértelmű, hogy ezt a háborút Izrael és annak befolyásos amerikai lobbija nyomására indítottuk

- fogalmazott.

A volt tisztségviselő hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja azokat az értékeket és külpolitikai elveket, amelyeket Trump a 2016-os, a 2020-as és a 2024-es kampányában képviselt, és amelyeket szerinte első ciklusában meg is valósított.

Állítása szerint 2025 júniusáig maga az elnök is tisztában volt vele, hogy a közel-keleti háborúk csapdát jelentenek, és amerikai életek ezreit követelik, illetve aláássák az ország jólétét.

Azonban a kormányzat kezdeti szakaszában "magas rangú izraeli tisztviselők és az amerikai média befolyásos tagjai félretájékoztatási kampányt indítottak", aláásva az "Amerika az első" elveit és "háborúpárti érzelmeket" szítva - írja Kent.

Mint kifejtette, ez a visszhangkamra arra szolgált, hogy elhitesse az elnökkel: Irán azonnali fenyegetést jelent, és gyors győzelem érhető el.

Kent szerint ez hazugság volt.

A Nemzeti Terrorelhárítási Központ korábbi vezetője szerint

ez ugyanaz a taktika, amelyet az izraeliek alkalmaztak, hogy belekeverjenek minket a katasztrofális iraki háborúba, amely több ezer kiváló férfi és nő életébe került nemzetünknek. Nem követhetjük el ezt a hibát újra.

Az Axios szerint

Kent lemondása tükrözi a MAGA-táboron belüli feszültséget az iráni háború miatt.

Az AP cikke alapján a Kent által mind ez idáig vezetett ügynökség feladatai közé tartozott a terrorfenyegetések elemzése és felderítése. A Fehér Ház és a hírszerzési igazgató, Tulsi Gabbard egyelőre nem reagált az amerikai sajtó megkeresésére.

A második Trump-kormányzatban betöltött szerepe előtt a republikánus Kent 2022-ben és 2024-ben is sikertelenül indult Washington állam egyik kongresszusi képviselői helyéért. Politikai karrierjét megelőzően két évtizedig katonaként szolgált – többek közt Irakban –, és tagja volt a hadsereg "zöldsapkás" elitegységének is. Ezután a CIA-nél vállalt munkát. A haditengerészetnél szolgáló felesége 2019-ben egy öngyilkos merénylet áldozatává vált Szíriában.

A demokraták tavaly határozottan ellenezték Kent kinevezésének jóváhagyását, rámutatva bizonyos szélsőjobboldali és keresztény-nacionalista személyiségekkel való korábbi kapcsolataira. A szenátusi meghallgatásán a republikánus politikus nem volt hajlandó elhatárolódni azoktól az összeesküvés-elméletektől, melyek szerint szövetségi ügynökök hatására történt a 2021. január 6-i Capitolium elleni támadás, és valójában Trump nyerte a 2020-as elnökválasztást, nem Joe Biden.

Címlapkép forrása: 2025 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

