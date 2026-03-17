Politikai földrengés Washingtonban: lemondott Trump embere a háború miatt – Hazudtak az elnöknek Iránról?

Joe Kent a lemondólevelében élesen bírálta az Irán elleni amerikai és izraeli támadásokat, amelyek a háború kitöréséhez vezettek.
Nem tudom tiszta lelkiismerettel támogatni az Iránban zajló háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést nemzetünkre, és egyértelmű, hogy ezt a háborút Izrael és annak befolyásos amerikai lobbija nyomására indítottuk
- fogalmazott.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr https://t.co/prtu86DpEr— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
A volt tisztségviselő hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja azokat az értékeket és külpolitikai elveket, amelyeket Trump a 2016-os, a 2020-as és a 2024-es kampányában képviselt, és amelyeket szerinte első ciklusában meg is valósított.
Állítása szerint 2025 júniusáig maga az elnök is tisztában volt vele, hogy a közel-keleti háborúk csapdát jelentenek, és amerikai életek ezreit követelik, illetve aláássák az ország jólétét.
Azonban a kormányzat kezdeti szakaszában "magas rangú izraeli tisztviselők és az amerikai média befolyásos tagjai félretájékoztatási kampányt indítottak", aláásva az "Amerika az első" elveit és "háborúpárti érzelmeket" szítva - írja Kent.
Mint kifejtette, ez a visszhangkamra arra szolgált, hogy elhitesse az elnökkel: Irán azonnali fenyegetést jelent, és gyors győzelem érhető el.
Kent szerint ez hazugság volt.
A Nemzeti Terrorelhárítási Központ korábbi vezetője szerint
ez ugyanaz a taktika, amelyet az izraeliek alkalmaztak, hogy belekeverjenek minket a katasztrofális iraki háborúba, amely több ezer kiváló férfi és nő életébe került nemzetünknek. Nem követhetjük el ezt a hibát újra.
Az Axios szerint
Kent lemondása tükrözi a MAGA-táboron belüli feszültséget az iráni háború miatt.
Az AP cikke alapján a Kent által mind ez idáig vezetett ügynökség feladatai közé tartozott a terrorfenyegetések elemzése és felderítése. A Fehér Ház és a hírszerzési igazgató, Tulsi Gabbard egyelőre nem reagált az amerikai sajtó megkeresésére.
A második Trump-kormányzatban betöltött szerepe előtt a republikánus Kent 2022-ben és 2024-ben is sikertelenül indult Washington állam egyik kongresszusi képviselői helyéért. Politikai karrierjét megelőzően két évtizedig katonaként szolgált – többek közt Irakban –, és tagja volt a hadsereg "zöldsapkás" elitegységének is. Ezután a CIA-nél vállalt munkát. A haditengerészetnél szolgáló felesége 2019-ben egy öngyilkos merénylet áldozatává vált Szíriában.
A demokraták tavaly határozottan ellenezték Kent kinevezésének jóváhagyását, rámutatva bizonyos szélsőjobboldali és keresztény-nacionalista személyiségekkel való korábbi kapcsolataira. A szenátusi meghallgatásán a republikánus politikus nem volt hajlandó elhatárolódni azoktól az összeesküvés-elméletektől, melyek szerint szövetségi ügynökök hatására történt a 2021. január 6-i Capitolium elleni támadás, és valójában Trump nyerte a 2020-as elnökválasztást, nem Joe Biden.
