Súlyos baleset történt Bécs belvárosában, több halálos áldozat is van

A baleset még kedd délután 14:30 körül történt, amikor egy építkezésen egy épület udvarán összeomlott az állványzat.

Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy egy 45 éves munkás súlyosan megsérült, de 18 órára az összedőlt elemek alatt további négy embert találtak. Mind a négyen életüket vesztették.

A baleset egy tetőtérbővítés keretében végzett betonozási munkálatok során történt.

A tűzoltóság szóvivője szerint az épület egész állványzata összeomlott a rajta tartózkodó öt emberrel együtt. A mentési művelet nagyon nehéz volt, a lezuhant elemeket részben puszta kézzel kellett eltávolítani.

