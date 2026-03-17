Súlyos baleset történt Bécs belvárosában, több halálos áldozat is van
Súlyos baleset történt Bécs belvárosában, több halálos áldozat is van

Négy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült, mikor összeomlott egy épület Bécs központjában, az Alsergrund városrészben – írja a Der Standard.

A baleset még kedd délután 14:30 körül történt, amikor egy építkezésen egy épület udvarán összeomlott az állványzat.

Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy egy 45 éves munkás súlyosan megsérült, de 18 órára az összedőlt elemek alatt további négy embert találtak. Mind a négyen életüket vesztették.

A baleset egy tetőtérbővítés keretében végzett betonozási munkálatok során történt.

A tűzoltóság szóvivője szerint az épület egész állványzata összeomlott a rajta tartózkodó öt emberrel együtt. A mentési művelet nagyon nehéz volt, a lezuhant elemeket részben puszta kézzel kellett eltávolítani.

