Turbófokozatba kapcsol az iráni vezetők elleni hajtóvadászat: rendkívüli döntést hoztak Izraelben
Egy új intézkedéssel az izraeli hadsereg (IDF) a hagyományos parancsnoki lánc kihagyásával is végrehajthatja az iráni vezetők likvidálását – írja a Times of Israel.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter arra utasította az izraeli hadsereget, hogy haladéktalanul likvidáljon minden magas rangú iráni vagy Hezbollah-vezetőt.

Az akciókat a hagyományos katonai és politikai jóváhagyási lánc megkerülésével, azonnal végre kell hajtani, amint a hírszerzési információk ezt lehetővé teszik.

Az intézkedés célja, hogy a folyamatban lévő, Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások és a libanoni Hezbollah elleni harcok során ne szenvedjenek késedelmet a hadműveletek.

Az utasítás szokatlan lépésnek számít az izraeli döntéshozatali gyakorlatban. A célzott likvidálásokat ugyanis jellemzően többszintű engedélyezési folyamat előzi meg.

A jelentés azt követően látott napvilágot, hogy Izrael célzott támadást hajtott végre Ali Laridzsáni, Irán biztonsági vezetője, illetve Golámreza Szolejmáni, a Baszídzs félkatonai milícia vezetője ellen.

Izraeli források szerint az IDF tovább folytatja a Baszídzs elleni műveleteket. A paramilitáris szervezet arról ismert, hogy brutálisan elfojtja az iráni rezsim elleni belföldi tiltakozásokat. Az izraeli fél deklarált célja, hogy elérjen egy olyan pontot, ahol az iráni közvélemény megérti: elérkezett a pillanat a felkelésre.

Egy konkrét időpontra készülünk, amikor felszólítjuk a tömegeket, hogy vonuljanak az utcákra

– nyilatkozta egy magas rangú izraeli tisztségviselő. Netanjahu korábban többször kijelentette, hogy az Irán elleni hadművelet célja megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az iráni nép felkeljen és megdöntse a rezsimet.

Címlapkép forrása: Adri Salido/Getty Images

