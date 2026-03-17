Úgy néz ki, megbukott Trump háborús mesterterve – Bejelentést tett az elnök, Amerika visszakozik

Bejelentette Donald Trump elnök, hogy nem jön létre a Hormuzi-szoros biztosítására tervezett katonai koalíció.

Trump a Truth Social oldalán közzétett üzenet alapján azzal indokolja a döntést, hogy

„Amerika a legerősebb ország a világon,” ezért „nincs szüksége segítségre.”

Ismerteti: a NATO tagállamai visszautasították az elnök ötletét a Hormuzi-szoros biztosítására, azzal érvelve, hogy „nem az ő háborújuk” az Irán elleni művelet.

Trump kritizálja a NATO országokat, amiért nem segítenek neki, holott egyetértenek abban, hogy Irán nem rendelkezhet nukleáris fegyverrel. Emellett Trump azt is leírja, hogy szerinte a NATO egyoldalú szövetség, amelyben Amerika szolgáltatja a legnagyobb erőt. Trump a NATO-szövetségesekre idézőjellel hivatkozik, viszont megígéri a tagállamok védelmét.

Megvédjük őket, de nem csinálnak értünk semmit, főleg egy olyan időben, amikor szükségünk lenne rájuk

– írja Trump, majd hozzáteszi: jelen helyzetben igazából nincs is szükség rájuk, mert Irán hadereje és vezetése megsemmisült.

Hasonlóan kritizálja Japánt, Ausztráliát és Dél-Koreát is. Érdekes módon Kínát nem említi, holott az Amerikával rivális országot is meghívta Trump a katonai koalícióba, azzal érvelve, hogy ők az iráni olaj legnagyobb vásárlói.

Az Amerikai Egyesült Államok elnökeként, amely a legerősebb ország a világon, azt tudom mondani, hogy NINCS SZÜKSÉGÜNK SENKI SEGÍTSÉGÉRE”

– írta Trump, majd megköszönte a figyelmet.

Címlapkép forrása: Al Drago/Getty Images