Váratlan fordulat a Druzsba ügyében: vizsgálóbizottság indul a sérült vezetékhez, Magyarországot teljesen kihagyták

A mérnökökből álló, kis létszámú küldöttség a lap információi szerint már Kijevben tartózkodik.

A logisztikai hátteret az Európai Unió ukrajnai delegációja biztosítja.

A helyszíni vizsgálatot március 18-án, szerdán tartják.

Ez egy nappal megelőzi az európai vezetők csütörtöki csúcstalálkozóját, ahol az Ukrajnának szánt hitel feloldásáról tárgyalnak.

Az Európai Bizottság "az elfogulatlanság garantálása érdekében" kifejezetten "független szakértőket" vont be a munkába, ezzel az érvvel hagyják ki Magyarország és Szlovákia képviselőit a delegációból.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn jelentette be, hogy Ukrajna elfogadta az EU pénzügyi és műszaki segítségnyújtási ajánlatát a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint a megkerülő szakasz javítási munkálatai már a befejezéshez közelednek. A bródi szivattyúállomás mintegy másfél hónapon belül visszanyerheti teljes műszaki kapacitását, feltéve, hogy Oroszország nem indít újabb támadásokat.

