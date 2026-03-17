Váratlan fordulat a Druzsba ügyében: vizsgálóbizottság indul a sérült vezetékhez, Magyarországot teljesen kihagyták

A mérnökökből álló, kis létszámú küldöttség a lap információi szerint már Kijevben tartózkodik.
A logisztikai hátteret az Európai Unió ukrajnai delegációja biztosítja.
A helyszíni vizsgálatot március 18-án, szerdán tartják.
Ez egy nappal megelőzi az európai vezetők csütörtöki csúcstalálkozóját, ahol az Ukrajnának szánt hitel feloldásáról tárgyalnak.
Az Európai Bizottság "az elfogulatlanság garantálása érdekében" kifejezetten "független szakértőket" vont be a munkába, ezzel az érvvel hagyják ki Magyarország és Szlovákia képviselőit a delegációból.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn jelentette be, hogy Ukrajna elfogadta az EU pénzügyi és műszaki segítségnyújtási ajánlatát a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint a megkerülő szakasz javítási munkálatai már a befejezéshez közelednek. A bródi szivattyúállomás mintegy másfél hónapon belül visszanyerheti teljes műszaki kapacitását, feltéve, hogy Oroszország nem indít újabb támadásokat.
