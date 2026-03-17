Váratlan húzás Trumptól: amerikai katonák szállhatnak partra ezen az apró szigeten, óriási a tét

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az iráni háborút figyelemmel követők számára feltűnhetett, hogy egyre több szó esik egy aprócska szigetről, Hargról. A Perzsa-öbölben található szigetet az iraki-iráni háború óta most bombázták először, ez pedig egyáltalán nem véletlen. Nézzük, mi is pontosan Harg jelentősége, és miért került szóba egy esetleges amerikai szárazföldi invázió is.

A Perzsa-öböl északi részén található Harg-sziget első ránézésre egy jelentéktelen kis szikladarab is lehetne: területe mindössze húsz négyzetkilométer, lakossága valamivel nyolcezer fő fölött lehet, természeti erőforrásokról szót sem érdemes ejteni, történelmi lelőhelyekben gazdag ugyan, ezek viszont nem szoktak stratégiai fontosságúvá tenni egy földterületet.

Az iráni partoktól huszonöt kilométerre elhelyezkedő Harg már időszámításunk előtt is lakott volt, az újkorban először a portugál, majd a 18. század második feléig a holland gyarmatbirodalom része volt, a Holland Kelet-indiai Társaság kereskedelmi állomásként használta. Miután visszatért a perzsa uralom, gyakran börtönszigetként funkcionált, innen ered az egyik beceneve is, Iránban ugyanis gyakran „tiltott szigetként” emlegetik.

Harg igazán fontossá Reza Pahlavi sah uralma alatt vált, ő kezdett el 1956-ban olajterminálokat építeni a szigeten. A projektbe az akkori iráni vezetéssel jó kapcsolatot ápoló amerikaiak is beszálltak, az Amoco segített a terminálok felhúzásában,

1975-re három olaj és egy gáztározójával Harg vált a világ legnagyobb offshore tárolóhelyévé.

Az iraki-iráni háborúban Baghdad ugyan rommá bombázta a szigetet, és az újjáépítés sem volt éppen zökkenőmentes, de Teherán az ezredfordulóra jelentősen kibővítette a sziget infrastruktúráját.

A sziget jelentősége két kulcstényezőben rejlik: egyfelől jó pozíciót foglal el Irán tengeri és szárazföldi kitermelőterületei között (három szárazföldi és három offshore olajmezőt lát el), másfelől

ellentétben a perzsa állam más kikötőivel, a víz a parttól pár tucat méterre már bőven elég mély ahhoz, hogy akár a legnagyobb tankerhajókat is fogadni tudja.

Harg szigete. A kép közepén láthatóak a hatalmas olajsilók, a jobb oldalon pedig az egyszerre tíz szupertanker kiszolgálására alkalmas úszó móló. Forrás: Wikimedia Commons

Az utóbbi tényező miatt állhatott be az a helyzet, hogy Harg szigetén megfordul az iráni fosszilis-tüzelőanyag származékok kilencven százaléka: olaj, cseppfolyósított földgáz, de még műtrágya is. A sziget nyugati oldaláról a tengerbe nyúló hatalmas úszó mólóhoz egy időben akár tíz szupertanker is ki tud kötni. A terminálokban összesen 30 millió hordónyi nyersolajat (ez nagyjából öt millió köbméter) lehet tárolni. A szigetet egy apró, egy kifutós reptér szolgálja ki.

Ezen a ponton felmerülhet egy kérdés: az 1979-es forradalom óta lényegében konstans háborúra készülő Irán részéről nem jelent-e hatalmas biztonsági kockázatot az, hogy az állam fő bevételi forrásának számító olajkereskedelmet egyetlen apró szigettől teszi függővé? A válasz alapesetben az lenne, hogy de, ugyanakkor az elmúlt negyvenöt évben amolyan íratlan szabállyá vált, hogy abban a pillanatban, amint Harg szigetét bármiféle támadás éri, a perzsa állam azonnal elkezdi lőni az öböl olajstruktúráját. Ekkora káoszt senki nem mert bevállalni, egészen mostanáig.

Amint Washington és Jeruzsálem három hete elkezdte bombázni Iránt, Teherán gyorsan beváltotta azt a fenyegetését, mely szerint az egész régiót háborús zónává fogják változtatni: elkezdték támadni az olajmonarchiák kritikus infrastruktúráját, a tankereket, illetve próbálkoznak a Hormuzi-szoros elzárásával is. Irán ellőtte az ütőkártyáját, könnyen lehet hát, hogy Harg szabad prédává válik.

Az iraki-iráni háború óta először a nyugati erők bombázták a szigetet, bár a jelek szerint egyelőre csak az Irán felé tartó repülőgépek útját tisztították meg a légvédelmi képességek kiütésével, illetve lőszerdepókat támadtak. Az olajinfrastruktúra és a kikötők még nem kaptak bombákat.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt https://t.co/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Irán egyébként minden jel szerint számított a támadásra: januárban 27 olajsiló volt tele, ebből márciusra leürítettek 20-at.

Az aránylag friss fejlemény, hogy Trump belengette: nem tartja kizártnak a partraszállást Hargon. Azt a legtöbb elemző már többször elmondta, hogy az Egyesült Államoknak közel sincs elég katonája a térségben Irán megszállásához, egy kisebb magyar falu méretű sziget már más tészta. Azt pillanatnyilag biztosra lehet venni, hogy az amerikai fegyveres erők képességeit nem haladja meg a sziget bevétele, a gondot itt más okozza: Kína.

Peking az iráni olaj legnagyobb vásárlója, a perzsa állam exportjának kilencven százaléka megy a távol-keleti nagyhatalomhoz, így Kínában egészen biztosan nem örülnének annak, ha Trump egy huszárvágással elzárná a csapokat. Az amerikai elnök az iráni konfliktusban igyekszik visszafogott, már-már partneri hangnemben kommunikálni riválisával, és

amennyiben ezt a továbbiakban is folytatni szeretné, egyáltalán nem lenne célszerű tartósan kivonni Harg szigetét a nemzetközi kereskedelemből.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy Trump még mindig üzletemberként tekint a világpolitikára, így hosszú távon akár olyan tervei is lehetnek, hogy egy nagy gyönyörű „alku” keretében egyszerűen lecsapja Irán kezéről a szigetet, melyet továbbra is tranzitállomásként működtetne egy vele már barátságosabb új iráni rezsim számára. Alternatívaként asztalon lehet az a verzió is, hogy Washington egyszerűen addig bombázza Iránt, amíg a jelenlegi államvezetés együttműködőbbé nem válik, ezt követően pedig az Egyesült Államoktól nem idegen módon ismét befektetnének a szigetbe, ezzel termelve bevételt Washingtonnak.

Címlapkép forrása: Orbital Horizon/Gallo Images via Getty Images