Bejött Trump fenyegetőzése? - Dolgozik a NATO a Hormuzi-szoros megnyitásán

A globális olajszállítmányok jelentős része ezen a stratégiai fontosságú hajózási útvonalon halad át. Irán azonban az Egyesült Államok és Izrael ellen vívott fegyveres konfliktusa során lezárta a tengerszorost. Rutte hangsúlyozta:

a szövetségesek egyetértenek a vízi út megnyitásának szükségességében, és jelenleg is keresik a legmegfelelőbb megoldást a művelet végrehajtására.

Donald Trump amerikai elnök korábban arra szólította fel a világ nagyhatalmait, hogy hadihajókkal biztosítsák a tankerkonvojok áthaladását. A Hormuzi-szoros ugyanis a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás szempontjából is kulcsfontosságú csomópont. Trump a Truth Social platformon egy bejegyzést is megosztott a témában, amely arra utalt, hogy az amerikai szövetségeseknek fokozniuk kellene a szerepvállalásukat, és tevőlegesen segíteniük kellene a szoros megnyitását.

