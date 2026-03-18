Bejött Trump fenyegetőzése? - Dolgozik a NATO a Hormuzi-szoros megnyitásán
A NATO-szövetségesek, köztük az Egyesült Államok, folyamatosan egyeztetnek a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásának lehetőségeiről. Ezt Mark Rutte NATO-főtitkár jelentette be egy észak-norvégiai hadgyakorlaton tartott sajtótájékoztatón - írta a Times of Israel.

A globális olajszállítmányok jelentős része ezen a stratégiai fontosságú hajózási útvonalon halad át. Irán azonban az Egyesült Államok és Izrael ellen vívott fegyveres konfliktusa során lezárta a tengerszorost. Rutte hangsúlyozta:

a szövetségesek egyetértenek a vízi út megnyitásának szükségességében, és jelenleg is keresik a legmegfelelőbb megoldást a művelet végrehajtására.

Donald Trump amerikai elnök korábban arra szólította fel a világ nagyhatalmait, hogy hadihajókkal biztosítsák a tankerkonvojok áthaladását. A Hormuzi-szoros ugyanis a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás szempontjából is kulcsfontosságú csomópont. Trump a Truth Social platformon egy bejegyzést is megosztott a témában, amely arra utalt, hogy az amerikai szövetségeseknek fokozniuk kellene a szerepvállalásukat, és tevőlegesen segíteniük kellene a szoros megnyitását.

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

