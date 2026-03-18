Célba ért a pusztító csapás: hivatalosan is megerősítették Irán legerősebb vezetőjének halálát
Irán elnöke, Maszúd Pezeskján megerősítette, hogy az éjszakai izraeli csapásokban életét vesztette Eszmáíl Hatíb hírszerzési miniszter, valamint több más magas rangú iráni tisztségviselő - jelentette az Iran International.

Pezeskján az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy Hatíb mellett Ali Laridzsáni és Azíz Naszírzáde is a teheráni támadások áldozata lett. A csapásokban a politikusok családtagjai és munkatársai is életüket vesztették.

Az iráni elnök "gyáva merényletnek" nevezte az eseményt, és országos gyászt hirdetett.

Ez a nyilatkozat Hatíb halálának első hivatalos iráni megerősítése.

Izrael ugyanis korábban már bejelentette a célzott csapást, és sikeresnek minősítette az akciót.

