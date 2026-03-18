Élesen kikelt Amerika ellen Merz: ezeknek fogalmuk sincs, hogyan akarják megnyerni a háborút
Friedrich Merz német kancellár szerdán beszédet mondott a Bundestagban, melyben többek között bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt az iráni háború miatt – írja a Die Zeit.

Továbbra sincs meggyőző koncepció arra vonatkozóan, hogy ez a hadművelet hogyan lehet sikeres

– mondta beszédében Merz.

A kancellár hozzátette:

Washington nem konzultált velünk, és nem nyilvánította szükségesnek az európai segítséget.

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Bejött Trump fenyegetőzése? - Dolgozik a NATO a Hormuzi-szoros megnyitásán

Megszólalt az amerikai kémfőnök: igazából nem is azért indult meg a háború Irán ellen, amire mindenki gondol?

Merz megjegyezte, ha az Egyesült Államok és Izrael megkérdezte volna őket, azt válaszolták volna, hogy ne indítsanak háborút Irán ellen.

Nem tanácsoltam volna, hogy ezt az utat úgy tegyék meg, ahogy megtették

– fogalmazott.

A német kancellár egyben egyértelműen kizárta, hogy Németország katonai támogatást adjon az Irán elleni művelethez, illetve a Hormuzi-szoros megnyitásához is.

Merz ugyanakkor azt mondta, Németország diplomáciai eszközökkel hozzájárulna, hogy a konfliktus mielőbb véget érjen, és ebben együttműködik a Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország vezetőivel.

A Der Spiegel beszámolója szerint a kancellár hozzátette, nem akarja, hogy az iráni konfliktus megterhelje a transzatlanti kapcsolatokat.

Megjegyezte azt is, Irán államiságának szétesése jelentős károkat okozna Németország számára is, többek között az energiabiztonságot és egy lehetséges migrációs hullámot illetően.

Merz folyamatosan vált egyre kritikusabbá az iráni háborúval szemben, ennek hátteréről itt írtunk:

Kritikus pillanatban mutatott gyengeséget Európa legerősebb hatalma – Összeomlás szélére került a jól bevált stratégia?

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
