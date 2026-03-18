Élesen kikelt Amerika ellen Merz: ezeknek fogalmuk sincs, hogyan akarják megnyerni a háborút

Továbbra sincs meggyőző koncepció arra vonatkozóan, hogy ez a hadművelet hogyan lehet sikeres

– mondta beszédében Merz.

A kancellár hozzátette:

Washington nem konzultált velünk, és nem nyilvánította szükségesnek az európai segítséget.

Merz megjegyezte, ha az Egyesült Államok és Izrael megkérdezte volna őket, azt válaszolták volna, hogy ne indítsanak háborút Irán ellen.

Nem tanácsoltam volna, hogy ezt az utat úgy tegyék meg, ahogy megtették

– fogalmazott.

A német kancellár egyben egyértelműen kizárta, hogy Németország katonai támogatást adjon az Irán elleni művelethez, illetve a Hormuzi-szoros megnyitásához is.

Merz ugyanakkor azt mondta, Németország diplomáciai eszközökkel hozzájárulna, hogy a konfliktus mielőbb véget érjen, és ebben együttműködik a Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország vezetőivel.

A Der Spiegel beszámolója szerint a kancellár hozzátette, nem akarja, hogy az iráni konfliktus megterhelje a transzatlanti kapcsolatokat.

Megjegyezte azt is, Irán államiságának szétesése jelentős károkat okozna Németország számára is, többek között az energiabiztonságot és egy lehetséges migrációs hullámot illetően.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images