Elhagyhatja az EU-t az egyik legerősebb NATO-tagállam? – Elfajult a vita, több tíz milliárd euró sorsa forog kockán

Polexit?
Egyre jobban elmérgesedik a Lengyelországot 2023 decembere óta vezető Donald Tusk miniszterelnök, illetve az erős jogosítványokkal bíró köztársasági elnök, Karol Nawrocki küzdelme. A konfliktus vasárnapra odáig fajult, hogy a kormányfő már Lengyelország Európai Unióból való kilépésének, a „Polexitnek” a lehetőségére figyelmeztetett.
A Polexit ma már valós veszélyt jelent! Mindkét konföderáció és a PiS többsége ezt akarja. [Karol] Nawrocki a vezetőjük. Az Európai Uniót fel akarják számolni: Oroszország, az amerikai MAGA és az Orbán [Viktor] vezette európai jobboldal. Lengyelország számára ez katasztrófa lenne. Mindent megteszek, hogy megakadályozzam őket
– írta X-üzenetében Tusk. A két „konföderáció” a két, egyre növekvő támogatottságú szélsőjobboldali pártot, a Szabadság és Függetlenség Konföderációt, illetve a tőle is jobbra álló Lengyel Korona Konföderációját jelenti, míg a PiS a legnagyobb ellenzéki párt, a Nawrockit is támogató, Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság.
Andrzej Domański pénzügyminiszter szintén arról beszélt, hogy a lengyel EU-tagság szempontjából veszélyes az, amit Nawrocki és a PiS művel.
Úgy gondolom, hogy az elnök tábora és a PiS egyértelműen Európa-ellenes narratívát hirdet. Ez potenciálisan nagyon veszélyes, mert ebben a retorikában azt látjuk, hogy az Európai Uniót ellenségként próbálják beállítani és felelőssé tenni a Lengyelország előtt álló kihívásokért
– fogalmazott.
Az elnök és a kormány összekülönbözött a SAFE-hitel miatt
Az elmúlt napokban Tusk és Nawrocki több fronton is összecsapott egymással. A legnagyobb nemzetközi visszhangot az EU-s SAFE-hitel elnöki utasítása váltotta ki. A konstrukció legnagyobb kedvezményezettje a 19 uniós tag kérelmező közül éppen Lengyelország lett volna, de könnyen lehet, hogy Nawrocki március 12-én bejelentett vétója miatt Varsó bukja a 43,7 milliárd eurós összeget.
A Security Action for Europe nevet viselő kezdeményezést 2025-ben fogadta el az Európai Unió, és lényege, hogy a programban részt vevő országok a közös uniós hitelfelvétel révén jóval olcsóbban jutnának hitelhez, mint ha egyenként tennék ezt. A hitelt katonai eszközök beszerzésére lehet felhasználni, a cél pedig az, hogy az ukrajnai háború árnyékában felgyorsítsák az európai országok védelmi fegyverkezését. A hitel kamata 3 százalékos, lejárata 45 év, és az első tíz évben a tőkét nem is kell törleszteni. A lengyel hitelkérelmet az EU már jóváhagyta, a kormánypárti parlamenti többség pedig elfogadta azt a törvényt, amely a hitel felhasználásának mikéntjét rögzíti.
Nawrocki – élve az államfő vétójogával – ezt a törvényt vétózta meg, a Tusk-kormánynak viszont nincs meg a háromötödös többsége, amellyel az elnöki vétót felül lehetne írni.
Nawrocki úgy érvelt a hitelfelvétel ellen, hogy az hosszú távra eladósítaná az országot, az euróban történő felvétel miatt árfolyamkockázatnak lenne kitéve, magas lenne a kamatköltsége, amiből az elnök szerint a nyugati pénzintézetek profitálnának. Emellett szerinte a külföldi fegyvergyártóknak hozna hasznot, és lehetővé tenné Brüsszel számára, hogy feltételekhez kösse Lengyelország katonai finanszírozását.
Soha nem fogok olyan törvényt aláírni, amely a szuverenitásunkat, függetlenségünket, gazdasági és katonai biztonságunkat támadja
– mondta vétója indoklásában Nawrocki.
Az elnök mögött álló PiS még tovább ment, és azt hangoztatta, hogy a SAFE-hitel felvételével Lengyelország lényegében Németország alávetettjévé válna. Ez rímel a konzervatív párt évek óta hangoztatott üzenetére, miszerint Donald Tusk igazából Berlin bábja – az üzenet jó rezonál a nacionalista szavazók körében, hiszen Lengyelország Oroszország után Németországtól szenvedte el a legtöbb történelmi sérelmet. Nawrocki és a PiS még mindig fenntartja, hogy Berlin gigantikus összeggel tartozik Varsónak Lengyelország 1939 és 1945 közötti megszállása miatt.
A Tusk-kormány erőteljesen bírálta az elnöki vétót.
Az elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy hazafiként viselkedjen. Szégyen!
– reagált az X-en a miniszterelnök. Még tovább ment a baloldali házelnök, Wlodzimierz Czarzasty, aki egyenesen „hazaárulónak” nevezte az államfőt.
Az elnöki vétó másnapján, március 13-án, pénteken Tusk kormányülést hívott össze, ahol arról állapodtak meg, hogy bevetik a „B tervet”, amelynek lényege, hogy az elnöki vétó megkerülésével tudják lehívni a SAFE program hitelkeretét. Az Európai Bizottság ugyanazon a napon jelezte, elkötelezett amellett, hogy folytassa Lengyelországgal a hitelmegállapodás tárgyalását.
Azt ugyanakkor a Tusk-kormány is elismerte, hogy az elnöki vétó nehéz helyzetbe hozta őket, és még kerülőúton sem lesz lehetőség arra, hogy az összes hitelt felhasználják.
Emellett a kabinet előzetes terveivel szemben a pénz nem lesz használható a határőrség vagy a rendőrség megerősítésére – erre 7,1 milliárd zlotyt szántak –, illetve a biztonsági infrastruktúra megerősítésére szánt 9,2 millárd zlotys összeg is veszélybe került.
Korábban maga Nawrocki is bemutatott egy alternatívát a SAFE-hitellel szemben, melyet még az előző, PiS-kormány által jelölt jegybankelnökkel, Adam Glapińskivel közösen dolgoztak ki. E terv szerint a jegybanki aranytartalékból finanszíroznák a lengyel hadsereg fegyverkezését. A Tusk-kormányzat szerint azonban az elnöki terv számos sebből vérzik, ráadásul ellentmond a jegybank törvényben rögzített feladatának, ami a pénzügyi stabilitás biztosítása.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint a lengyel lakosság megosztott a SAFE-hitelt illetően. A válaszadók 47,1 százaléka szerint az elnöki vétó ellenére is folytatni kellene a program végrehajtását, 43,9 százalék ellenzi ezt. A párthovatartozás erősen eldönti a kérdést: a Tusk-kormány híveinek 95 százaléka a hitelprogram folytatása mellett áll, míg az ellenzéki szavazók 80 százaléka ellenzi ezt. A Szabadság és Függetlenség Konföderáció hívei körében azonban nagyobb a szórás: 30 százalék támogatja, 50 százalék ellenzi a hitelprogram folytatását.
A SAFE körüli vita elemzők szerint részben a PiS belpolitikai céljait szolgálja, méghozzá úgy, hogy a párt – Nawrockit előtérbe tolva – e témán keresztül igyekszik maga mellé állítani a szélsőjobboldali szavazókat. Ennek hátterében az áll, hogy a két Konföderáció a PiS kárára erősödött, és Kaczyński mindent megtesz azért, hogy a radikális jobboldali szavazókat „visszaédesgesse” a párthoz. Erről a kérdésről bővebben ebben a cikkünkben írtunk:
Más frontok
A SAFE-hitellel kapcsolatos törvény mellett a Központi Korrupcióellenes Hivatal (CBA) megszüntetése is olyan kormányzati terv, amely Nawrocki rosszallásával találkozik. A 2006-ban, Jarosław Kaczyński miniszterelnöksége alatt létrehozott CBA-t a Tusk-kormány már 2024 óta meg akarja szüntetni, múlt pénteken végül el is fogadták a feloszlatásáról szóló törvényt, jogköreit más szervek között osztanák szét.
A kormánykoalíció érvelése szerint a korrupcióellenes szervezet a PiS-kormányok alatt nem a korrupció ellen lépett fel, hanem eszközként használták az ellenzék lejáratására. A CBA korábbi vezetőjét, Mariusz Kamińskit, illetve helyettesét, Maciej Wąsikot 2023-ban a bíróság elítélte, és csak az előző, szintén a PiS által támogatott elnök, Andrzej Duda által adott kegyelem miatt úszták meg a börtönt.
Szintén összecsapás várható a kormány és Nawrocki között az alkotmánybíróság hat tagjának kinevezése ügyében. A 15 tagú alkotmánybíróság hat tagjának mandátuma az elmúlt 2 évben lejárt, de sokáig nem sikerült új tagokat kinevezni a taláros testületbe. A Tusk-kormány nem is ismerte el a szerintük a PiS érdekeit szolgáló alkotmánybíróság működését, olyannyira, hogy döntéseiket még a hivatalos állami közlönyben sem tették közzé.
Múlt pénteken a Tusk-féle parlamenti többség határozott az alkotmánybíróság átalakításának szükségességéről, majd megszavazta a hat új alkotmánybírót, akik mind a kormánypártok jelöltjei. (A PiS két jelöltjét elutasították.) A problémát az jelenti, hogy az új alkotmánybíróknak az elnök előtt kell letenniük az esküt, és a lengyel jog nem szabályozza azt az esetet, ha az elnök megtagadja a bíráktól az eskü letételét. 2015-ben történt hasonló: akkor Duda elnök elutasította három, a kormánytöbbség által megválasztott alkotmánybíró esketését. A patthelyzetet akkor az oldotta meg, hogy a 2015-ös választásokon győzött a PiS, és az új többség által megválasztott jelöltek már felesküdhettek az államfő előtt.
Nawrocki eddigi államfői tevékenységének ismeretében nem lenne meglepő, ha ő is elutasítaná, hogy a kormánytöbbség által választott alkotmánybírák előtte esküdjenek fel, ezzel pedig a legkésőbb 2027 őszén esedékes parlamenti választásokig fennmaradna a taláros testület körül fennálló zűrös helyzet.
Címlapkép: Kormánypárti demonstrálók lengyel és EU-s zászlókkal a 2025-ös lengyel elnökválasztás finisében. Forrás: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
