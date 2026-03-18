Elhagyhatja az EU-t az egyik legerősebb NATO-tagállam? – Elfajult a vita, több tíz milliárd euró sorsa forog kockán

Karol Nawrocki, az ellenzéki PiS által támogatott lengyel államfő – ígéretéhez híven – egymás után megy szembe a Donald Tusk miniszterelnök vezette kormánytöbbség döntéseivel, élve vétójogával. A kormánypárti parlamenti többség által megszavazott törvények sorra buknak el az elnök ellenállásán, a kormány számára így egyre nehezebb, hogy végigvigye programját. Csak az utóbbi egy hétben több kérdésben is összecsapott egymással Nawrocki és Tusk, az utóbbi pedig már arról beszél, hogy az ellenzék ki akarja vezetni Lengyelországot az Európai Unióból.

Polexit?

Egyre jobban elmérgesedik a Lengyelországot 2023 decembere óta vezető Donald Tusk miniszterelnök, illetve az erős jogosítványokkal bíró köztársasági elnök, Karol Nawrocki küzdelme. A konfliktus vasárnapra odáig fajult, hogy a kormányfő már Lengyelország Európai Unióból való kilépésének, a „Polexitnek” a lehetőségére figyelmeztetett.

A Polexit ma már valós veszélyt jelent! Mindkét konföderáció és a PiS többsége ezt akarja. [Karol] Nawrocki a vezetőjük. Az Európai Uniót fel akarják számolni: Oroszország, az amerikai MAGA és az Orbán [Viktor] vezette európai jobboldal. Lengyelország számára ez katasztrófa lenne. Mindent megteszek, hogy megakadályozzam őket

– írta X-üzenetében Tusk. A két „konföderáció” a két, egyre növekvő támogatottságú szélsőjobboldali pártot, a Szabadság és Függetlenség Konföderációt, illetve a tőle is jobbra álló Lengyel Korona Konföderációját jelenti, míg a PiS a legnagyobb ellenzéki párt, a Nawrockit is támogató, Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság.

Andrzej Domański pénzügyminiszter szintén arról beszélt, hogy a lengyel EU-tagság szempontjából veszélyes az, amit Nawrocki és a PiS művel.

Úgy gondolom, hogy az elnök tábora és a PiS egyértelműen Európa-ellenes narratívát hirdet. Ez potenciálisan nagyon veszélyes, mert ebben a retorikában azt látjuk, hogy az Európai Uniót ellenségként próbálják beállítani és felelőssé tenni a Lengyelország előtt álló kihívásokért

– fogalmazott.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a lengyel parlamentben, az első sor közepén Jarosław Kaczyński PiS-elnök 2023. december 12-én. Forrás: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Az elnök és a kormány összekülönbözött a SAFE-hitel miatt

Az elmúlt napokban Tusk és Nawrocki több fronton is összecsapott egymással. A legnagyobb nemzetközi visszhangot az EU-s SAFE-hitel elnöki utasítása váltotta ki. A konstrukció legnagyobb kedvezményezettje a 19 uniós tag kérelmező közül éppen Lengyelország lett volna, de könnyen lehet, hogy Nawrocki március 12-én bejelentett vétója miatt Varsó bukja a 43,7 milliárd eurós összeget.

A Security Action for Europe nevet viselő kezdeményezést 2025-ben fogadta el az Európai Unió, és lényege, hogy a programban részt vevő országok a közös uniós hitelfelvétel révén jóval olcsóbban jutnának hitelhez, mint ha egyenként tennék ezt. A hitelt katonai eszközök beszerzésére lehet felhasználni, a cél pedig az, hogy az ukrajnai háború árnyékában felgyorsítsák az európai országok védelmi fegyverkezését. A hitel kamata 3 százalékos, lejárata 45 év, és az első tíz évben a tőkét nem is kell törleszteni. A lengyel hitelkérelmet az EU már jóváhagyta, a kormánypárti parlamenti többség pedig elfogadta azt a törvényt, amely a hitel felhasználásának mikéntjét rögzíti.

Nawrocki – élve az államfő vétójogával – ezt a törvényt vétózta meg, a Tusk-kormánynak viszont nincs meg a háromötödös többsége, amellyel az elnöki vétót felül lehetne írni.

Nawrocki úgy érvelt a hitelfelvétel ellen, hogy az hosszú távra eladósítaná az országot, az euróban történő felvétel miatt árfolyamkockázatnak lenne kitéve, magas lenne a kamatköltsége, amiből az elnök szerint a nyugati pénzintézetek profitálnának. Emellett szerinte a külföldi fegyvergyártóknak hozna hasznot, és lehetővé tenné Brüsszel számára, hogy feltételekhez kösse Lengyelország katonai finanszírozását.

Soha nem fogok olyan törvényt aláírni, amely a szuverenitásunkat, függetlenségünket, gazdasági és katonai biztonságunkat támadja

– mondta vétója indoklásában Nawrocki.

Karol Nawrocki jelenlegi lengyel elnök még második fordulós győzelme előtt. Forrás: Omar Marques/Getty Images

Az elnök mögött álló PiS még tovább ment, és azt hangoztatta, hogy a SAFE-hitel felvételével Lengyelország lényegében Németország alávetettjévé válna. Ez rímel a konzervatív párt évek óta hangoztatott üzenetére, miszerint Donald Tusk igazából Berlin bábja – az üzenet jó rezonál a nacionalista szavazók körében, hiszen Lengyelország Oroszország után Németországtól szenvedte el a legtöbb történelmi sérelmet. Nawrocki és a PiS még mindig fenntartja, hogy Berlin gigantikus összeggel tartozik Varsónak Lengyelország 1939 és 1945 közötti megszállása miatt.

A Tusk-kormány erőteljesen bírálta az elnöki vétót.

Az elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy hazafiként viselkedjen. Szégyen!

– reagált az X-en a miniszterelnök. Még tovább ment a baloldali házelnök, Wlodzimierz Czarzasty, aki egyenesen „hazaárulónak” nevezte az államfőt.

Az elnöki vétó másnapján, március 13-án, pénteken Tusk kormányülést hívott össze, ahol arról állapodtak meg, hogy bevetik a „B tervet”, amelynek lényege, hogy az elnöki vétó megkerülésével tudják lehívni a SAFE program hitelkeretét. Az Európai Bizottság ugyanazon a napon jelezte, elkötelezett amellett, hogy folytassa Lengyelországgal a hitelmegállapodás tárgyalását.

Azt ugyanakkor a Tusk-kormány is elismerte, hogy az elnöki vétó nehéz helyzetbe hozta őket, és még kerülőúton sem lesz lehetőség arra, hogy az összes hitelt felhasználják.

Emellett a kabinet előzetes terveivel szemben a pénz nem lesz használható a határőrség vagy a rendőrség megerősítésére – erre 7,1 milliárd zlotyt szántak –, illetve a biztonsági infrastruktúra megerősítésére szánt 9,2 millárd zlotys összeg is veszélybe került.

Korábban maga Nawrocki is bemutatott egy alternatívát a SAFE-hitellel szemben, melyet még az előző, PiS-kormány által jelölt jegybankelnökkel, Adam Glapińskivel közösen dolgoztak ki. E terv szerint a jegybanki aranytartalékból finanszíroznák a lengyel hadsereg fegyverkezését. A Tusk-kormányzat szerint azonban az elnöki terv számos sebből vérzik, ráadásul ellentmond a jegybank törvényben rögzített feladatának, ami a pénzügyi stabilitás biztosítása.

Lengyel katonák hadgyakorlaton. Forrás: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a lengyel lakosság megosztott a SAFE-hitelt illetően. A válaszadók 47,1 százaléka szerint az elnöki vétó ellenére is folytatni kellene a program végrehajtását, 43,9 százalék ellenzi ezt. A párthovatartozás erősen eldönti a kérdést: a Tusk-kormány híveinek 95 százaléka a hitelprogram folytatása mellett áll, míg az ellenzéki szavazók 80 százaléka ellenzi ezt. A Szabadság és Függetlenség Konföderáció hívei körében azonban nagyobb a szórás: 30 százalék támogatja, 50 százalék ellenzi a hitelprogram folytatását.

A SAFE körüli vita elemzők szerint részben a PiS belpolitikai céljait szolgálja, méghozzá úgy, hogy a párt – Nawrockit előtérbe tolva – e témán keresztül igyekszik maga mellé állítani a szélsőjobboldali szavazókat. Ennek hátterében az áll, hogy a két Konföderáció a PiS kárára erősödött, és Kaczyński mindent megtesz azért, hogy a radikális jobboldali szavazókat „visszaédesgesse" a párthoz.

Más frontok

A SAFE-hitellel kapcsolatos törvény mellett a Központi Korrupcióellenes Hivatal (CBA) megszüntetése is olyan kormányzati terv, amely Nawrocki rosszallásával találkozik. A 2006-ban, Jarosław Kaczyński miniszterelnöksége alatt létrehozott CBA-t a Tusk-kormány már 2024 óta meg akarja szüntetni, múlt pénteken végül el is fogadták a feloszlatásáról szóló törvényt, jogköreit más szervek között osztanák szét.

A kormánykoalíció érvelése szerint a korrupcióellenes szervezet a PiS-kormányok alatt nem a korrupció ellen lépett fel, hanem eszközként használták az ellenzék lejáratására. A CBA korábbi vezetőjét, Mariusz Kamińskit, illetve helyettesét, Maciej Wąsikot 2023-ban a bíróság elítélte, és csak az előző, szintén a PiS által támogatott elnök, Andrzej Duda által adott kegyelem miatt úszták meg a börtönt.

Szintén összecsapás várható a kormány és Nawrocki között az alkotmánybíróság hat tagjának kinevezése ügyében. A 15 tagú alkotmánybíróság hat tagjának mandátuma az elmúlt 2 évben lejárt, de sokáig nem sikerült új tagokat kinevezni a taláros testületbe. A Tusk-kormány nem is ismerte el a szerintük a PiS érdekeit szolgáló alkotmánybíróság működését, olyannyira, hogy döntéseiket még a hivatalos állami közlönyben sem tették közzé.

Múlt pénteken a Tusk-féle parlamenti többség határozott az alkotmánybíróság átalakításának szükségességéről, majd megszavazta a hat új alkotmánybírót, akik mind a kormánypártok jelöltjei. (A PiS két jelöltjét elutasították.) A problémát az jelenti, hogy az új alkotmánybíróknak az elnök előtt kell letenniük az esküt, és a lengyel jog nem szabályozza azt az esetet, ha az elnök megtagadja a bíráktól az eskü letételét. 2015-ben történt hasonló: akkor Duda elnök elutasította három, a kormánytöbbség által megválasztott alkotmánybíró esketését. A patthelyzetet akkor az oldotta meg, hogy a 2015-ös választásokon győzött a PiS, és az új többség által megválasztott jelöltek már felesküdhettek az államfő előtt.

Nawrocki eddigi államfői tevékenységének ismeretében nem lenne meglepő, ha ő is elutasítaná, hogy a kormánytöbbség által választott alkotmánybírák előtte esküdjenek fel, ezzel pedig a legkésőbb 2027 őszén esedékes parlamenti választásokig fennmaradna a taláros testület körül fennálló zűrös helyzet.

Címlapkép: Kormánypárti demonstrálók lengyel és EU-s zászlókkal a 2025-ös lengyel elnökválasztás finisében. Forrás: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images