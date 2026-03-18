Európa vezető hatalma meghajol Trump követelése előtt, de hátrább az agarakkal: van egy komoly feltételük
Franciaország kész segíteni a Hormuzi-szoros biztosításában, de csak akkor, ha a térségben megszűnnek az aktív harcok - közölte Roland Lescure francia pénzügyminiszter a CNBC-nek adott interjújában.

Lescure az Euronext konferenciáján nyilatkozott, ahol egyértelművé tette Párizs álláspontját:

Hajlandóak vagyunk tenni a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságáért, feltéve, hogy már nincs háborús helyzet. Senki sem akar átkelni a szoroson, ha rakéták vagy drónok fenyegetik.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy először a konfliktus eszkalációját kell megállítani, ezután a szoros biztosítása csak békés körülmények között képzelhető el.

Az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoros a közel-keleti olaj- és gázexport szempontjából kulcsfontosságú tengeri átjáró. Donald Trump amerikai elnök többször bírálta az európai szövetségeseket, köztük Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Németországot, amiért nem segítenek az Egyesült Államoknak a szoros újbóli megnyitásában.

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Hatalmas katonai sikert jelentett be Izrael: megölték Eszmail Hatibot az éjjel

Ünnepelnek az oroszok: szembefordult a NATO-val a legnagyobb ellenségük – Teljes átalakulásról beszél Moszkva

Az európai országok azonban vonakodnak beavatkozni az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott konfliktusába,

amelyet nem kényszerből indított, hanem tudatosan választott háborúnak tekintenek, világos cél és látható végpont nélkül. Bár az európai tisztségviselők elismerik, hogy a szoros lezárása veszélyezteti a globális élelmiszer-, műtrágya- és energiaellátást, a haditengerészeti műveletek kiterjesztésére nincs politikai akarat.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn így foglalta össze az európai álláspontot:

Ez nem Európa háborúja, de Európa érdekei közvetlenül érintettek.

Lescure hasonlóan fogalmazott:

Hatással lesz a konfliktus Európára? Igen. Hatással lesz az Egyesült Államokra? Szerintem igen. És ha jól emlékszem, nem mi kezdtük ezt a konfliktust.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn szintén megerősítette, hogy Franciaország a jelenlegi körülmények között nem vesz részt a Hormuzi-szoros megnyitását célzó műveletekben. Macron ugyanakkor jelezte, hogy amint a helyzet normalizálódik, vagyis a jelentősebb bombázások megszűnnek, Franciaország más nemzetekkel együtt kész felelősséget vállalni a kereskedelmi hajók kíséréséért.

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Egyre többet suttognak 2022 szelleméről – Megint térdre kényszeríti Magyarországot az energiaár-sokk?
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
