Európa vezető hatalma meghajol Trump követelése előtt, de hátrább az agarakkal: van egy komoly feltételük

Lescure az Euronext konferenciáján nyilatkozott, ahol egyértelművé tette Párizs álláspontját:

Hajlandóak vagyunk tenni a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságáért, feltéve, hogy már nincs háborús helyzet. Senki sem akar átkelni a szoroson, ha rakéták vagy drónok fenyegetik.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy először a konfliktus eszkalációját kell megállítani, ezután a szoros biztosítása csak békés körülmények között képzelhető el.

Az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoros a közel-keleti olaj- és gázexport szempontjából kulcsfontosságú tengeri átjáró. Donald Trump amerikai elnök többször bírálta az európai szövetségeseket, köztük Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Németországot, amiért nem segítenek az Egyesült Államoknak a szoros újbóli megnyitásában.

Az európai országok azonban vonakodnak beavatkozni az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott konfliktusába,

amelyet nem kényszerből indított, hanem tudatosan választott háborúnak tekintenek, világos cél és látható végpont nélkül. Bár az európai tisztségviselők elismerik, hogy a szoros lezárása veszélyezteti a globális élelmiszer-, műtrágya- és energiaellátást, a haditengerészeti műveletek kiterjesztésére nincs politikai akarat.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn így foglalta össze az európai álláspontot:

Ez nem Európa háborúja, de Európa érdekei közvetlenül érintettek.

Lescure hasonlóan fogalmazott:

Hatással lesz a konfliktus Európára? Igen. Hatással lesz az Egyesült Államokra? Szerintem igen. És ha jól emlékszem, nem mi kezdtük ezt a konfliktust.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn szintén megerősítette, hogy Franciaország a jelenlegi körülmények között nem vesz részt a Hormuzi-szoros megnyitását célzó műveletekben. Macron ugyanakkor jelezte, hogy amint a helyzet normalizálódik, vagyis a jelentősebb bombázások megszűnnek, Franciaország más nemzetekkel együtt kész felelősséget vállalni a kereskedelmi hajók kíséréséért.

