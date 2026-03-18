Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Dolgozik az Öböl-országok légvédelme
Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetésről tett jelentést, amelyet sikeresen elhárítottak a dubaji sajtóiroda szerint.
Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma közölte, hogy lelőttek egy újabb drónt, amely "megpróbálta megközelíteni a nagykövetségi negyedet".
A szaúdi erők az elmúlt órákban számos drónt, valamint egy ballisztikus rakétát is semlegesítettek. A törmelék a Szultán herceg légibázis közelében hullott le, de kárt nem okozott.
(Al-Dzsazíra)
Találat ért egy atomerőművet a háború tépázta Iránban – Figyelmeztetett az atomügynökség vezetője
Eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott - közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon.
Idős pár halt meg Ramat Ganban
Az izraeli sajtó szerint egy 70-es éveiben járó pár vesztette életét a Tel-Avivtól keletre fekvő Ramat Gant ért iráni légitámadásban.
*Ramat Gan impact scene:*Emergency crews at the scene in Ramat Gan where a couple in their 70s were killed in the Iranian missile strike. pic.twitter.com/wAu3Lu2JuQ https://t.co/wAu3Lu2JuQ— (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) March 17, 2026
(Times of Israel)
IDF: iráni katonai központokra mért csapásokat Izrael
Az izraeli légierő tegnap több iráni katonai központot is támadott Teheránban - közölte az IDF.
Az izraeli védelmi erők szerint a célpontok között volt a Forradalmi Gárda biztonsági egységének főhadiszállása, amely "a tüntetések kezeléséért felelős", a belső biztonsági erők karbantartó központja, valamint az iráni ballisztikusrakéta-erők főhadiszállása.
A hadsereg állítása szerint a csapáshullám során több iráni légvédelmi rendszert is tűz alá vettek, "hogy növeljék az [izraeli] légi fölényt az Irán feletti égbolton".
(Times of Israel)
Négy halott a libanoni Bekaa-völgyben
Legalább négy ember meghalt egy izraeli támadásban a libanoni Bekaa-völgyben található Sahmar városában.
Az izraeli egészségügyi minisztérium közlése szerint március 2. óta Libanonban 912 ember halt meg és 2221-en megsebesültek izraeli támadásokban.
Hatan meghaltak Bejrútban izraeli támadásokban
Az izraeli légitámadások szerdán legalább hat ember életét követelték Bejrút szívében - közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.
Jeruzsálem Bejrút Hezbollah által ellenőrzött déli külvárosait is sújtotta, ahol a Reuters felvételei szerint robbanások változtatták nappallá az éjszakát. Március 2-a óta Izrael ugyanakkor számos támadást indított a libanoni főváros központi részei ellen is, ahogy most is tette.
Egy 1:30 körüli támadás megsemmisítette egy bejrúti lakóház több emeletét a Zukak al-Blat kerületben, míg egy másik a Baszta körzetben legalább két emelet mélyen hatolt be egy épületbe.
Egy hajnal 5:30 körüli csapás következtében egy egész épület vált a földdel egyenlővé a főváros Basúra kerületében.
(Reuters)
Állítólagos izraeli kémet végeztek ki Iránban
Irán kivégzett egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy az izraeli Moszad hírszerző ügynökségnek kémkedett - jelentette a Tasznim hírügynökség.
A férfit állítólag online toborozta az izraeli hírszerzés, miközben Svédországban tartózkodott. A Forradalmi Gárda júniusban tartóztatta le az Izraellel vívott 12 napos háború során. Az iráni beszámoló szerint "kifinomult kém-, hírszerző- és műholdas kommunikációs" felszereléssel rendelkezett.
(Al-Dzsazíra)
Kifakadt Trump: "ostoba hibát" vétett a NATO – Megbukott Európa az elnök tesztjén?
Donald Trump amerikai elnök szerint a NATO "ostoba hibát" követ el, amikor nem segít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállításában.
„Lefejezni és delegálni" – Mennyiben vált be Trump stratégiája Iránban?
Az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője nemrégiben három szóban foglalta össze a Trump-kormányzat rezsimváltással kapcsolatos megközelítését: „lefejezni és delegálni”. Távolítsunk el egy hajthatatlan vezetőt, gyengítsük a rezsimet légicsapások, szankciók és a proxy erők révén, majd kényszerítsük az utódot egy tranzakciós alku megkötésére – ezzel megszüntetve egy zavaró geopolitikai tényezőt, miközben megnyitjuk az utat a diplomáciai normalizáció, az olajhoz való hozzáférés és – Irán esetében – a nukleáris engedmények előtt. A stratégia egyszerűnek tűnik. De tartalmaz egy végzetes ellentmondást: ugyanaz a katonai nyomás, amelynek célja, hogy egy országot megállapodásra kényszerítsen, azzal a kockázattal is jár, hogy felszámolja az alku aláíráshoz szükséges politikai autoritást.
Videó: úgy látszik, Irán kazettás bombát vetett be Izrael ellen az imént
The latest Iranian ballistic missile targeting central Israel appears to have carried a cluster bomb warhead, footage shows. pic.twitter.com/8j2JcLem9a https://t.co/8j2JcLem9a— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2026
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
