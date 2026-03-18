Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Az izraeli légierő tegnap több iráni katonai központot is támadott Teheránban - közölte az IDF.

Az izraeli védelmi erők szerint a célpontok között volt a Forradalmi Gárda biztonsági egységének főhadiszállása, amely "a tüntetések kezeléséért felelős", a belső biztonsági erők karbantartó központja, valamint az iráni ballisztikusrakéta-erők főhadiszállása.

A hadsereg állítása szerint a csapáshullám során több iráni légvédelmi rendszert is tűz alá vettek, "hogy növeljék az [izraeli] légi fölényt az Irán feletti égbolton".

