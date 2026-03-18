Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.
Dolgozik az Öböl-országok légvédelme

Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetésről tett jelentést, amelyet sikeresen elhárítottak a dubaji sajtóiroda szerint.

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma közölte, hogy lelőttek egy újabb drónt, amely "megpróbálta megközelíteni a nagykövetségi negyedet".

A szaúdi erők az elmúlt órákban számos drónt, valamint egy ballisztikus rakétát is semlegesítettek. A törmelék a Szultán herceg légibázis közelében hullott le, de kárt nem okozott.

(Al-Dzsazíra)

Találat ért egy atomerőművet a háború tépázta Iránban – Figyelmeztetett az atomügynökség vezetője

Eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott - közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon.

Idős pár halt meg Ramat Ganban

Az izraeli sajtó szerint egy 70-es éveiben járó pár vesztette életét a Tel-Avivtól keletre fekvő Ramat Gant ért iráni légitámadásban.

(Times of Israel)

IDF: iráni katonai központokra mért csapásokat Izrael

Az izraeli légierő tegnap több iráni katonai központot is támadott Teheránban - közölte az IDF.

Az izraeli védelmi erők szerint a célpontok között volt a Forradalmi Gárda biztonsági egységének főhadiszállása, amely "a tüntetések kezeléséért felelős", a belső biztonsági erők karbantartó központja, valamint az iráni ballisztikusrakéta-erők főhadiszállása.

A hadsereg állítása szerint a csapáshullám során több iráni légvédelmi rendszert is tűz alá vettek, "hogy növeljék az [izraeli] légi fölényt az Irán feletti égbolton".

(Times of Israel)

Négy halott a libanoni Bekaa-völgyben

Legalább négy ember meghalt egy izraeli támadásban a libanoni Bekaa-völgyben található Sahmar városában.

Az izraeli egészségügyi minisztérium közlése szerint március 2. óta Libanonban 912 ember halt meg és 2221-en megsebesültek izraeli támadásokban.

Hatan meghaltak Bejrútban izraeli támadásokban

Az izraeli légitámadások szerdán legalább hat ember életét követelték Bejrút szívében - közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

Jeruzsálem Bejrút Hezbollah által ellenőrzött déli külvárosait is sújtotta, ahol a Reuters felvételei szerint robbanások változtatták nappallá az éjszakát. Március 2-a óta Izrael ugyanakkor számos támadást indított a libanoni főváros központi részei ellen is, ahogy most is tette.

Egy 1:30 körüli támadás megsemmisítette egy bejrúti lakóház több emeletét a Zukak al-Blat kerületben, míg egy másik a Baszta körzetben legalább két emelet mélyen hatolt be egy épületbe.

Egy hajnal 5:30 körüli csapás következtében egy egész épület vált a földdel egyenlővé a főváros Basúra kerületében.

(Reuters)

Állítólagos izraeli kémet végeztek ki Iránban

Irán kivégzett egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy az izraeli Moszad hírszerző ügynökségnek kémkedett - jelentette a Tasznim hírügynökség.

A férfit állítólag online toborozta az izraeli hírszerzés, miközben Svédországban tartózkodott. A Forradalmi Gárda júniusban tartóztatta le az Izraellel vívott 12 napos háború során. Az iráni beszámoló szerint "kifinomult kém-, hírszerző- és műholdas kommunikációs" felszereléssel rendelkezett.

(Al-Dzsazíra)

Kifakadt Trump: "ostoba hibát" vétett a NATO – Megbukott Európa az elnök tesztjén?

Donald Trump amerikai elnök szerint a NATO "ostoba hibát" követ el, amikor nem segít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállításában.

„Lefejezni és delegálni” – Mennyiben vált be Trump stratégiája Iránban?

Az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője nemrégiben három szóban foglalta össze a Trump-kormányzat rezsimváltással kapcsolatos megközelítését: „lefejezni és delegálni”. Távolítsunk el egy hajthatatlan vezetőt, gyengítsük a rezsimet légicsapások, szankciók és a proxy erők révén, majd kényszerítsük az utódot egy tranzakciós alku megkötésére – ezzel megszüntetve egy zavaró geopolitikai tényezőt, miközben megnyitjuk az utat a diplomáciai normalizáció, az olajhoz való hozzáférés és – Irán esetében – a nukleáris engedmények előtt. A stratégia egyszerűnek tűnik. De tartalmaz egy végzetes ellentmondást: ugyanaz a katonai nyomás, amelynek célja, hogy egy országot megállapodásra kényszerítsen, azzal a kockázattal is jár, hogy felszámolja az alku aláíráshoz szükséges politikai autoritást.

Videó: úgy látszik, Irán kazettás bombát vetett be Izrael ellen az imént

