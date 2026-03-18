Izrael váratlanul pusztító csapást mért a világ legnagyobb gázmezőjére: durván drágulni kezdett a gáz és az olaj

Az izraeli légierő nemrégiben egy a katari gázmezővel is összekapcsolódó,
a Perzsa-öbölben található kulcsfontosságú iráni gázinfrastruktúrát bombázott.
A South Pars gázmező (iráni oldal) a North Dome (katari oldal) mezővel együtt a világ legnagyobb nem-társult földgázmezeje, tehát olyan kitermelő helye, ahol önmagában áll a földgáz és nem a kőolaj felszínre hozatalakor "melléktermékként" jelentkezik. A teljes becsült kinyerhető gázmennyiség 51 ezer milliárd köbméter.
Irán része ebből nagyjából 14 ezer milliárd köbméter,
ami a világ összes (ismert) gázkészletének mintegy 8%-a, és Irán teljes gázvagyonának a fele.
Bár Irán részesedése hatalmas, a kitermelés jelentősen elmarad Katartól: míg a katari oldalon napi szinten több százmillió köbméter gázt hoznak felszínre, az iráni termelés ennek töredéke, ami részben szankciók és technológiai lemaradás következménye.
A támadás súlyosságától függően ismét nagy pofont kaphatott az energiapiac, hiszen egy újabb nagy adag energiahordozó eshetett ki hosszabb időre.
A támadásra a piac is egyből reagált:
az európai gázár kilőtt és jelenleg 53,3 euró/MWh-n áll
- a reggeli mélypontja óta (49,7 euro/MWh) már 6%-ot emelkedett.
A gáz mellett az olaj is ugrik, már 107 dollár felett jár, ugyanis a támadás egy újabb lépés lehet az eszkaláció felé.
Irán számára ez a mező nem csupán egy energiaforrás, hanem a nemzetgazdaság és a rezsim túlélésének technikai és politikai alapköve, hasonlóan a Kharg szigeti olajdepóhoz, amelyet a hírek szerint akár meg is szállhat Amerika a közeljövőben.
Az iráni háború elején még úgy tűnt, hogy az iráni gazdaságot életben tartó gáz- és olajinfrastruktúra vörös vonal Amerika és Izrael számára. Azonban egy hete Izrael legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán térségében, ami miatt az iráni fővárosban lakók apokaliptikus reggelre ébredhettek, az égő olajdepók füstje teljesen belepte az eget, amiből később fekete eső hullott.
A lépés az Egyesült Államok nem tetszését is kiváltotta: a jelentések szerint megkérték Izraelt hogy ne bombázzák szét Irán olajipari létesítményeit, mert a rezsim megbuktatását követően szükség van azokra az ország stabilitásának megőrzéséhez.
A mostani támadás azonban azt mutatja, hogy
a háttérben nem teljes az egyetértés az Amerikai és Izraeli vezetés között abban, hogy miként kellene a háborút megvívni.
