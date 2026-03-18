  • Megjelenítés
Izrael váratlanul pusztító csapást mért a világ legnagyobb gázmezőjére: durván drágulni kezdett a gáz és az olaj
Globál

Izrael váratlanul pusztító csapást mért a világ legnagyobb gázmezőjére: durván drágulni kezdett a gáz és az olaj

Portfolio
Az izraeli légierő a világ egyik legnagyobb, Katarhoz és Iránhoz tartozó földgázmezőjének infrastruktúráját támadta. A South Pars mező elleni akció hírére az európai gázár azonnal megugrott, miközben az olaj is meredek emelkedésbe kezdett az eszkalációtól való félelem miatt. A lépés egyben arra is utal, hogy Washington és Tel-Aviv között nincs teljes egyetértés a konfliktus kezelésének stratégiájában.
Az izraeli légierő nemrégiben egy a katari gázmezővel is összekapcsolódó,

a Perzsa-öbölben található kulcsfontosságú iráni gázinfrastruktúrát bombázott.

A South Pars gázmező (iráni oldal) a North Dome (katari oldal) mezővel együtt a világ legnagyobb nem-társult földgázmezeje, tehát olyan kitermelő helye, ahol önmagában áll a földgáz és nem a kőolaj felszínre hozatalakor "melléktermékként" jelentkezik. A teljes becsült kinyerhető gázmennyiség 51 ezer milliárd köbméter.

Irán része ebből nagyjából 14 ezer milliárd köbméter,

Még több Globál

Bemondta Oroszország: a 400 ember halálát követő bombázás után most már ideje tűzszünetet kötni

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Megkongatta a vészharangot az EU két vezető hatalma: amit most látunk Iránban, az csak a kezdet

ami a világ összes (ismert) gázkészletének mintegy 8%-a, és Irán teljes gázvagyonának a fele.

Bár Irán részesedése hatalmas, a kitermelés jelentősen elmarad Katartól: míg a katari oldalon napi szinten több százmillió köbméter gázt hoznak felszínre, az iráni termelés ennek töredéke, ami részben szankciók és technológiai lemaradás következménye.

A támadás súlyosságától függően ismét nagy pofont kaphatott az energiapiac, hiszen egy újabb nagy adag energiahordozó eshetett ki hosszabb időre.

A gázmező elleni támadás hírére egyből ugrik az európai gázár is.

A támadásra a piac is egyből reagált:

az európai gázár kilőtt és jelenleg 53,3 euró/MWh-n áll

- a reggeli mélypontja óta (49,7 euro/MWh) már 6%-ot emelkedett.

A gáz mellett az olaj is ugrik, már 107 dollár felett jár, ugyanis a támadás egy újabb lépés lehet az eszkaláció felé.

Már nincs messze a 120 dolláros hordónkénti ár.
Kapcsolódó cikkünk

Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt

Vége az őrületnek: váratlan fordulat állt be a gázpiacon, fellélegezhet egy egész kontinens

Két nap alatt duplázott a gázár – Ha a piacnak igaza van, az nagy bajt jelent

Irán számára ez a mező nem csupán egy energiaforrás, hanem a nemzetgazdaság és a rezsim túlélésének technikai és politikai alapköve, hasonlóan a Kharg szigeti olajdepóhoz, amelyet a hírek szerint akár meg is szállhat Amerika a közeljövőben.

Az iráni háború elején még úgy tűnt, hogy az iráni gazdaságot életben tartó gáz- és olajinfrastruktúra vörös vonal Amerika és Izrael számára. Azonban egy hete Izrael legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán térségében, ami miatt az iráni fővárosban lakók apokaliptikus reggelre ébredhettek, az égő olajdepók füstje teljesen belepte az eget, amiből később fekete eső hullott.

A lépés az Egyesült Államok nem tetszését is kiváltotta: a jelentések szerint megkérték Izraelt hogy ne bombázzák szét Irán olajipari létesítményeit, mert a rezsim megbuktatását követően szükség van azokra az ország stabilitásának megőrzéséhez.

A mostani támadás azonban azt mutatja, hogy

a háttérben nem teljes az egyetértés az Amerikai és Izraeli vezetés között abban, hogy miként kellene a háborút megvívni.

Kapcsolódó cikkünk

Ütik a forintot a légicsapások hírére

Lángokban áll a kulcsfontosságú gázmező: dróneső zúdult a szomszédos országra

Ki marad gáz nélkül? Leginkább térségünkben okozhat problémát a Hormuzi-szoros blokádja

Zsiday Viktor: globális recessziót okozhat a legújabb öbölháború

Címlapkép forrása: © CORBIS/Corbis via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility