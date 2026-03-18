  • Megjelenítés
Két éven belül új tagállammal bővülhet az EU
Két éven belül új tagállammal bővülhet az EU

MTI
Izland akár már 2028-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz - közölte szerdán Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir izlandi külügyminiszter.

A Reuters hírügynökségnek adott interjújában a tárcavezető derűlátóan nyilatkozott a gyors csatlakozás lehetőségét illetően, hozzátéve, hogy v

árakozásai szerint a legnehezebb kérdés a halászati és mezőgazdasági ügyek lesznek a tárgyalásokon tekintettel a szigetország gazdasága számára meghatározó halászati kvótákra.

Az izlandi kormány augusztus 29-én javasolt referendumot tartani az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról, amely folyamatot Reykjavík 2013-ban függesztett fel az akkori euroszkeptikus kormányzat alatt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy amennyiben a népszavazáson támogatják a tárgyalások újrafelvételét, úgy az egyeztetések legelején kell majd összpontosítani a legnehezebb kérdésekre, így a halászatra, mezőgazdaságra és a munkaerőpiacra.

Még több Globál

"Ha ezt megtesszük, akkor elég derűlátó vagyok, hogy még 2028 vége előtt az Európai Unió tagja leszünk" - húzta alá.

A 400 ezer lakosú szigetország a NATO alapító tagja és már az európai egységes piacnak és a belső határellenőrzések nélküli schengeni övezetnek is tagja.

Közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt emelkedett az érdeklődés az uniós csatlakozás iránt a lakosság körében. Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei szintén ezen irányba terelték a figyelmet Izlandon.

"Izland pont középen van, egyfajta kapocs a két kontinens között" - mutatott rá az izlandi diplomácia vezetője.

Izland uniós csatlakozásának jóváhagyásához egy második referendumot is kellene majd tartani a tényleges belépésről.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility