Kétségbeejtő a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján: Amerika kényszerhelyzetbe került a USS Gerald R. Forddal
A The Guardian szerint egyáltalán nem jó a helyzet a világ egyetlen átadott Ford-osztályú repülőgép-hordozóján, emiatt meglehet, hogy kényszerű lépést kell hozni.

A múlt héten bejárta a világsajtót az eset, hogy tűz ütött ki a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón, bár hozzátették, hogy nem harci tevékenység következtében. A jelentések szerint a legénység két tagja megsérült és mintegy 100 ágy égett el. Bár nem tudni pontosan, hogy mi okozta a tüzet, az eset tovább rombolta a morált a matrózok körében. A legénység már így is szinte rekordhosszúságú, 9 hónapos bevetésen van részt, egyelőre még nem tudni, ez meddig tarthat. Ugyanakkor a sérülések miatt várható, hogy

a USS Gerald R. Fordot a közeli Krétára viszik majd, hogy elvégezzék a szükséges javítási munkálatokat.

A rendkívül elhúzódó bevetés számos kérdést felvet azzal kapcsolatban, pontosan milyen lehet a morál a hadihajón, illetve van-e értelmez az ilyen hosszú küldetéseknek. Azt még nem tudni, hogy a helyreállítási munkálatok pontosan mennyi ideig fognak eltartani. A középpontban a múlt heti tűzeset van, akkor mintegy 200 főt kellett füstmérgezéssel kezelni. A lángok a mosodában kezdtek el terjedni, végül elérték a hálórészeket is. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) nem sokkal később közölte, hogy nem keletkezett javíthatatlan, vagy a küldetést veszélyeztető kár, ezért folytatni tudják a működést a Vörös-tengeren.

Nem ez az egyetlen probléma a repülőgép-hordozón. Korábban arról számoltak be, hogy a több mint 4000 fős legénységnek folyamatosan meggyűlik a baja a mosdókkal. Kifejezetten WC-k problémásak, visszatérő eset a dugulás, ez gyakran ismétlődik. Egy tisztítás savas öblítést igényel, ennek ára körülbelül 400 ezer dollárt kóstál. Az elhúzódó bevetés miatt azonban egyre többen felemelik a hangjukat az Egyesült Államokban is. Mark Warner szenátor, a Szenátus Hírszerzési Bizottságának alelnöke így fogalmazott:

AFord és legénysége közel egy évnyi tengeren töltött idő után a csőd szélére került, és most megfizetik az árát Donald Trump elnök meggondolatlan katonai döntéseinek

– mondta.

A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt egy repülőgép-hordozó kivonása súlyos problémákat okozhatna, mivel ezzel gyengülne az amerikai csapásmérő és védelmi képesség. Egyes források szerint Washington úgy határozott, hogy a probléma megoldására egy harmadik hordozót küldenek a térségbe, hogy felváltsa a kimerült USS Gerald R. Fordot és mégse legyen jelentős a hiánya.

