Kiszivárgott a titkos dokumentum: súlyosan elszámolta magát Amerika és Izrael – A biztos halálba küldenék a tüntetőket?

A Post által ismertetett diplomáciai táviratot az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége továbbította pénteken. A dokumentum szerint
az izraeliek úgy értékelik, hogy az iráni rezsim "nincs megroppanóban", sőt, kész "a végsőkig harcolni" Ali Hámenei meggyilkolása és az amerikai-izraeli bombázások ellenére is.
A dokumentum látszólag egy súlyos stratégiai tévedésre is rávilágít. Úgy tűnik, Izrael arra számított, hogy Hámenei meggyilkolása "nagyobb káoszt" okoz a rezsimen belül, az iszlám köztársaság maradása azonban egyre nyilvánvalóbb.
A lap szerint immár az amerikai tisztviselők sem reménykednek teherán vallási és katonai vezetőinek leváltásában.
Irán továbbra is képes ballisztikus rakétákat és drónokat indítani "bárhová, ahová akar", az izraeli tisztségviselők szerint pedig az új vezető, Modzstaba Hámenei "továbbra is irányít", sőt, az apjánál is "jobban azonosul" a Forradalmi Gárda keményvonalasaival - írják a táviratban.
Noha spekuláltak arról, hogy a rezsim mérséklődhet, ha az új legfelsőbb vezetőt is megölnék, az izraeliek elismerték, hogy a rendszer "makacs", és "belülről kell megdönteni".
Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) továbbra is "fölényben van", és ha nagy tömegek vonulnának az utcára, "lemészárolnák a népet" - áll a táviratban, mely hitelességét két amerikai külügyminisztériumi tisztviselő is megerősítette a Washington Postnak.
A borúlátó előrejelzés ellenére az izraeli vezetés továbbra is népfelkelésben reménykedik,
és arra sürgette az Egyesült Államokat, hogy készüljön fel a tüntetők támogatására. A külföldön élő Reza Pahlavi, a megbuktatott iráni monarchia trónörököse arra szólította fel a helyieket, hogy az ősi perzsa tűzünnep alkalmából a héten vonuljanak az utcára.
Suzanne Maloney, a Brookings Intézet Irán-szakértője szerint sajnálatos lenne, ha a fegyvertelen iráni tüntetőket bábként használnák a konfliktus további kiélezésére. Narges Bajoghli, a Johns Hopkins Egyetem kutatója pedig úgy nyilatkozott a Washington Postnak, hogy
szerinte Izrael valódi célja nem a liberális demokrácia megteremtése Iránban, Sokkal inkább a társadalom és az állam közötti szakadék mélyítésére törekszenek.
Ennek egyik módja szerinte, ha a karhatalom ismét a nép ellen fordulna. Ez teljes mértékben összhangban állna Izrael évtizedes törekvésével, amely Irán "feldarabolására" és "az állam összeomlásának" előidézésére irányul - vélte Bajoghli.
