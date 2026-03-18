Még le se zárult az iráni háború, de újabb országot támadna meg Trump – Reagált az elnök, végsőkig tartó küzdelmet ígért
Még le se zárult az iráni háború, de újabb országot támadna meg Trump – Reagált az elnök, végsőkig tartó küzdelmet ígért

Nyilvánosan reagált Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Kuba elnöke amerikai vezetők fenyegetéseire, akik többször is hangoztatták az elmúlt napokban, hogy szeretnék, ha a latin-amerikai ország élén rezsimváltás történne.

Az Egyesült Államok nyilvánosan fenyegeti Kubát, majdnem napi szinten azzal, hogy megdöntik a fennálló alkotmányos rendet”

– kezdi Bermúdez, aki a kommunista párt főtitkára is.

A kubai vezető szerint

az Egyesült Államok célja az, hogy elfoglalják Kubát, megszerezzék a nyersanyagait és vagyonát, illetve meg akarják fojtani az ország gazdaságát, hogy elérjék: Havanna harc nélkül adja meg magát.

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Megölte Izrael az iszlám köztársaság egyik legbefolyásosabb vezetőjét – Volt, amit előre látott a veterán politikus

Majkopot támadta Ukrajna, elakadtak a béketárgyalások - Szerdai híreink az ukrán frontról, percről percre

Csak így lehet magyarázni ezt a kőkemény gazdasági háborút, melyet kollektív büntetésként alkalmaznak a népünk ellen”

- írja Bermúdez.

A legrosszabb forgatókönyvvel szembenézve Kuba számára egyetlen dolog biztos: bármilyen külső agresszió megtörhetetlen ellenállással találkozik majd”

– zárja gondolatait a havannai vezető.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat: kiderült, mi áll valójában Trump és Oroszország titokzatos közeledése mögött

Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?

Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: azonnal mennie kell a sötétségbe borult szigetország vezetőjének

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

AI in Business 2026

AI in Business 2026

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Egyre többet suttognak 2022 szelleméről – Megint térdre kényszeríti Magyarországot az energiaár-sokk?
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
