Még le se zárult az iráni háború, de újabb országot támadna meg Trump – Reagált az elnök, végsőkig tartó küzdelmet ígért

Nyilvánosan reagált Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Kuba elnöke amerikai vezetők fenyegetéseire, akik többször is hangoztatták az elmúlt napokban, hogy szeretnék, ha a latin-amerikai ország élén rezsimváltás történne.

Az Egyesült Államok nyilvánosan fenyegeti Kubát, majdnem napi szinten azzal, hogy megdöntik a fennálló alkotmányos rendet”

– kezdi Bermúdez, aki a kommunista párt főtitkára is.

A kubai vezető szerint

az Egyesült Államok célja az, hogy elfoglalják Kubát, megszerezzék a nyersanyagait és vagyonát, illetve meg akarják fojtani az ország gazdaságát, hogy elérjék: Havanna harc nélkül adja meg magát.

Csak így lehet magyarázni ezt a kőkemény gazdasági háborút, melyet kollektív büntetésként alkalmaznak a népünk ellen”

- írja Bermúdez.

A legrosszabb forgatókönyvvel szembenézve Kuba számára egyetlen dolog biztos: bármilyen külső agresszió megtörhetetlen ellenállással találkozik majd”

– zárja gondolatait a havannai vezető.

