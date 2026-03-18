  • Megjelenítés
Meglépte a Trump-kormányzat: a háború miatt felfüggesztenek egy kulcsfontosságú törvényt
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hatvan napra felfüggesztette a tengeri szállítási és fuvarozási tevékenységet szabályozó, Jones-törvényként ismert jogszabályt. Az intézkedés célja, hogy az Irán elleni háború következtében stabilizálja az olajpiacot - közölte a Cnbc.

A Jones-törvény előírja, hogy az amerikai kikötők között közlekedő teherhajók amerikai építésűek és tulajdonúak legyenek, továbbá a legénységüket is amerikai állampolgárok alkossák.

A jogszabály felfüggesztése lehetővé teszi, hogy külföldi lobogó alatt hajózó teherhajók is szállíthassanak árut az Egyesült Államok kikötői között.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményben erősítette meg a döntést. Kiemelte, hogy az ideiglenes mentesség hatvan napig biztosítja az olaj, a földgáz, a műtrágya és a szén zavartalan eljutását az amerikai kikötőkbe. Hozzátette, hogy a Trump-kormányzat továbbra is elkötelezett a kritikus ellátási láncok megerősítése iránt.

A mentesség megadásával a kormányzat az Irán elleni háború okozta piaci feszültségeket kívánja enyhíteni, mivel a konfliktus komoly zavarokat okozhat az energiaellátásban. A Jones-törvény felfüggesztésére rendkívüli helyzetekben, például hurrikánok pusztítása idején már korábban is volt példa. Háborús helyzetre hivatkozva azonban csak nagyon ritkán folyamodnak ehhez az eszközhöz.

Még több Globál

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility