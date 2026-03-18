Meglépte a Trump-kormányzat: a háború miatt felfüggesztenek egy kulcsfontosságú törvényt

A Jones-törvény előírja, hogy az amerikai kikötők között közlekedő teherhajók amerikai építésűek és tulajdonúak legyenek, továbbá a legénységüket is amerikai állampolgárok alkossák.

A jogszabály felfüggesztése lehetővé teszi, hogy külföldi lobogó alatt hajózó teherhajók is szállíthassanak árut az Egyesült Államok kikötői között.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményben erősítette meg a döntést. Kiemelte, hogy az ideiglenes mentesség hatvan napig biztosítja az olaj, a földgáz, a műtrágya és a szén zavartalan eljutását az amerikai kikötőkbe. Hozzátette, hogy a Trump-kormányzat továbbra is elkötelezett a kritikus ellátási láncok megerősítése iránt.

A mentesség megadásával a kormányzat az Irán elleni háború okozta piaci feszültségeket kívánja enyhíteni, mivel a konfliktus komoly zavarokat okozhat az energiaellátásban. A Jones-törvény felfüggesztésére rendkívüli helyzetekben, például hurrikánok pusztítása idején már korábban is volt példa. Háborús helyzetre hivatkozva azonban csak nagyon ritkán folyamodnak ehhez az eszközhöz.

