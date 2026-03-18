Megszólalt az amerikai kémfőnök: igazából nem is azért indult meg a háború Irán ellen, amire mindenki gondol?

Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója a Szenátus Hírszerzési Bizottsága előtt arról számolt be, hogy

a tavaly júniusi csapások teljesen megsemmisítették Irán urándúsítási programját. Teherán azóta nem tett kísérletet a kapacitás újjáépítésére.

Gabbard ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Irán és szövetségesei továbbra is képesek támadásokat indítani az Egyesült Államok, illetve partnerei közel-keleti érdekeltségei ellen.

Hozzátette: amennyiben az iráni vezetés túléli a háborút, várhatóan hosszú évekig tartó erőfeszítésekbe kezd rakéta- és drónprogramjának újjáépítése érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images