Megvan a közel-keleti háború legnagyobb vesztese: nagy bajban a magyarok kedvelt nyaralóhelye

A kormányfő közlése szerint a havi földgázimport költsége közel megháromszorozódott. A konfliktus előtti nagyjából 560 millió dollárról mintegy 1,65 milliárd dollárra ugrott, változatlan mennyiség mellett.
Ennyibe kerül egyedül a gáz ahhoz, hogy a gyárak működjenek és termeljenek
– fogalmazott Madbúli.
A nyersolaj hordónkénti ára a háború előtti 69 dollárról mintegy 108,50 dollárra emelkedett. A gázolaj, amely a közlekedés és az ipar egyik kulcsfontosságú üzemanyaga, eközben tonnánként 665 dollárról 1604 dollárra drágult. A cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) ára tonnánként 510-ről 730 dollárra nőtt.
Egyiptom erősen importfüggő az energiahordozók terén. A hazai földgázkitermelés a 2021-es csúcsa óta folyamatosan csökken, ami különösen kiszolgáltatottá teszi az országot a globális ársokkokkal és az ellátási zavarokkal szemben. A Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) friss elemzése szerint az olajimport többletköltsége a GDP 0,2–0,55 százalékával növelheti meg a kiadásokat.
A legnépesebb arab ország már a háború előtt is tetemes adósságteherrel küzdött.
Az adósságszolgálat a jelenlegi költségvetési évben a kormányzati kiadások mintegy felét emészti fel, az infláció pedig továbbra is kétszámjegyű, miután 2023 szeptemberében 38 százalékon tetőzött. Egyiptom ebben a hónapban széles körben emelte az üzemanyagárakat, hogy csökkentse a költségvetés terheit. Ezeket a terheket a Hormuzi-szoros iráni lezárása miatti közel-keleti kőolaj-kiesés tovább fokozta.
Madbúli bejelentette, hogy a kormány lépéseket tesz az energiafogyasztás csökkentésére. Március 28-tól legalább egy hónapra az üzletek, bevásárlóközpontok, kávézók és éttermek helyi idő szerint este 9 órakor kötelesek bezárni. Emellett a kabinet azt is vizsgálja, hogy heti egy-két nap kötelező távmunkát vezessen be a köz- és a magánszektorban az energiaigény mérséklése érdekében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
