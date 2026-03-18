Olyat lépett Izrael, amit később még megbánhat: végleg elszállhatott a béke reménye a kulcsfigura meggyilkolásával
Hétfőn izraeli légicsapás végzett Ali Laridzsánival, Irán legfőbb nemzetbiztonsági tisztségviselőjével, aki az amerikai-izraeli csapások megindulásával tulajdonképpen az iszlám köztársaság de facto vezetőjévé vált. A relatíve pragmatikus politikus elleni merénylet tovább szűkíti Irán mozgásterét, és a keményvonalas katonai vezetés megszilárdulásához vezethet - áll a New York Times elemzésében.

Laridzsáni, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács elnöke azt követően vette át az ország irányítását, hogy az amerikai-izraeli csapások megölték Ali Hámenei legfőbb vezetőt, valamint a teheráni kormányzat és a hadsereg felső vezetésének jelentős részét. Bár veterán konzervatív politikusnak számított, és a rezsim az ő vezetésével fojtotta vérbe a decemberben kirobbant demonstrációkat, arról volt közismert, hogy

pragmatizmusával hidat tudott képezni a keményvonalas katonai csoportok és a mérsékeltebb politikai körök között.

Hámenei halála után zárt ajtók mögött állítólag egy mérsékelt új legfelsőbb vezető kinevezését szorgalmazta, de alulmaradt, és a megölt ajatollah fia, Modzstaba Hámenei vette át apja posztját.

Laridzsáni meggyilkolása azonnal riadalmat keltett az iráni vezetésen belül - írja a Times egy másik cikkében. Két névtelenséget kérő iráni tisztviselő arról számolt be, hogy

a hír hallatán pánik lett úrrá teheránban, és mindenki azon tűnődött, ki lesz a következő célpont.

Egyikük elmondta: valósággal beleremegett, amikor telefonon értesült az eseményről. Az eliten belül egyre nagyobb a félelem, hogy Izrael nem áll meg addig, amíg az iszlám köztársaság összes vezetőjét ki nem iktatja. A merényletet megelőző napon Mohammad Reza Áref első alelnök is csak hajszálhíján élte túl, hogy Izrael lebombázta azt az épületet, ahol éppen tartózkodott.

Hamidreza Azizi, a Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Német Intézetének (SWP) berlini Irán-szakértője szerint

Laridzsáni halála ugyanakkor a rendszer további militarizálódását hozza magával.

A szakértő úgy nyilatkozott, a ma temetett politikus képességei nélkülözhetetlenek lettek volna ahhoz, hogy a háború utáni időszakban konszenzust teremtsen az iráni elit különböző csoportjai között.

Most, hogy úgy tűnik, minden a katonai elit kezében van, nagyon nehéz elképzelni, hogy miképp és egyáltalán elő tudnak-e állni ötletekkel, vagy képesek-e kellő rugalmasságot mutatni ahhoz, hogy elfogadják a másik fél elképzeléseit a háború befejezése érdekében

- fogalmazott Azizi. A szakértő Izrael stratégiáját is megkérdőjelezte, mivel úgy véli:

Az elit ritkításának folyamatában minden egyes réteg eltávolítása egy még keményvonalasabb utódot eredményez.

Hatef Szalehi, a teheráni kormányhoz közeli konzervatív elemző a közösségi médiában közzétett bejegyzésében a védelmi és a politikai vezetés közötti legfontosabb, legképzettebb összekötőként jellemezte a meggyilkolt politikust.

Szerinte Laridzsáni hiánya ebben a válságos pillanatban komoly árnyékot vet a háborút lezáró diplomáciai törekvésekre, és csökkenti egy békésebb, kevesebb áldozattal járó politikai megoldás esélyét.

Ali Akbar Muszavi Hoeini, Laridzsáni egykori politikustársa, a George Mason Egyetem jelenlegi kutatója így fogalmazott:

Laridzsánit mérsékelt politikusnak tartották, akitől változást vártak. Végül nemhogy változást nem tudott hozni, de maga is áldozattá vált.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Vael Hamzeh

