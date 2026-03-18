Rakétákkal támadta Irán a NATO területét: komoly válaszlépésre szánta el magát a katonai szövetség
Rakétákkal támadta Irán a NATO területét: komoly válaszlépésre szánta el magát a katonai szövetség

A NATO újabb amerikai Patriot légvédelmi rendszert telepít a dél-törökországi Adana tartományba, az Incirlik légitámaszpont közelébe - közölte a török védelmi minisztérium a Reuters tudósítása alapján.

A mostani lépés előzményeként a védelmi szövetség a múlt héten már telepített egy Patriot rendszert a délkelet-törökországi Malatya tartományba. Ezt egy NATO-radárbázis közelében helyezték el,

célja pedig a légvédelem megerősítése az iráni háborúból eredő rakétafenyegetéssel szemben.

Adanában található az Incirlik légitámaszpont, ahol a török csapatok mellett amerikai, katari, spanyol és lengyel katonai személyzet is állomásozik. Az ankarai tárca közölte, hogy a ramsteini NATO Szövetséges Légierő-parancsnokság megbízásából újonnan telepített üteg az Adanában már működő spanyol Patriot rendszert egészíti ki.

Törökország a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkezik, emellett közvetlenül határos Iránnal. Bár az ország a globális hadiipar egyik feltörekvő szereplőjévé vált, saját fejlesztésű, átfogó légvédelmi rendszerrel egyelőre nem rendelkezik.

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Hatalmas katonai sikert jelentett be Izrael: megölték Eszmail Hatibot az éjjel

Ünnepelnek az oroszok: szembefordult a NATO-val a legnagyobb ellenségük – Teljes átalakulásról beszél Moszkva

Az iráni háború február 28-i kitörése óta

Törökország a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-légvédelemre támaszkodva három, Irán területéről indított rakétát fogott el.

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

AI in Business 2026

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
