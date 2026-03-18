Rossz hírt közölt az amerikai kémfőnök, Trump nem fog örülni

Meggyengült ugyan, de működőképes maradt az iráni kormány a február 28-án indult izraeli-amerikai katonai művelet nyomán, a teheráni vezetés és térségbéli szövetségesei pedig továbbra is képesek támadásokat indítani az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeltségei ellen a Közel-Keleten - ismertette szerdán Tulsi Gabbard amerikai nemzeti hírszerzési igazgató.

A szenátus hírszerzési bizottságának az Egyesült Államokat érő globális fenyegetésekkel foglalkozó éves meghallgatásán Gabbard kijelentette, hogy "az iráni rezsim ugyan működőképesnek tűnik, de nagyon meggyengítette az Epic Fury művelet".

Irán és szövetségesei továbbra is képesek folytatni támadásaikat az Egyesült Államok és szövetségesei közel-keleti érdekeltségei ellen.

Amennyiben az ellenséges rezsim fennmarad, törekedni fog majd arra, hogy megkezdje évekig tartó erőfeszítését rakéta és drón erejének újjáépítésére" - fűzte hozzá Gabbard.

