Találat ért egy atomerőművet a háború tépázta Iránban – Figyelmeztetett az atomügynökség vezetője

Eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott - közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon.

Az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten visszafogottságra szólította fel a feleket, hogy a konfliktus alatt elkerülhető legyen a "nukleáris baleset kockázata".

A bushehri létesítmény az egyetlen működő atomerőmű Iránban, kapacitása ezer megawatt, amely az ország villamosenergia-szükségletének csupán töredékét fedezi.

Grossi korábban arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti katonai konfliktus miatt nem zárható ki egy súlyos sugárzóanyag-kibocsátással összefüggő atomkatasztrófa, ami akár egész nagyvárosok evakuálását is szükségessé teheti. Március elején a főigazgató

név szerint említette az Egyesült Arab Emírségek négy működő reaktorát, valamint Jordánia és Szíria kutatóreaktorait.

Emellett felsorolta Bahreint, Irakot, Kuvaitot, Ománt, Katart és Szaúd-Arábiát is, ahol szintén alkalmaznak nukleáris technológiát, és amelyeket szintén értek már katonai támadások.

