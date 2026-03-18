Váratlan fordulat a több száz halottat követelő vérfürdő után: bejelentették a fegyverszünetet, de kőkemény feltételt szabtak
MTI
Pakisztán szerdán tűzszünetet hirdetett az Afganisztánnal fennálló konfliktusában a ramadánt lezáró íd al-fitr ünnep alkalmából.

Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter közölte, hogy a tűzszünet szerdán 20 órakor lép életbe és vasárnap 20 óráig tart.

A döntést iszlám országok - Szaúd-Arábia, Katar és Törökország - kérésére hozták meg - tette hozzá a tárcavezető.

Pakisztán az iszlám normáinak tiszteletben tartásával ajánlja fel ezt a jószándékú gesztust

- közölte a miniszter, de hozzátette: minden határon átnyúló, illetve dróntámadás, vagy más terrorista incidens esetén a katonai művelet újult erővel folytatódik.

Iszlámábád néhány nappal az után hozta ezt a döntést, hogy légicsapás érte Kabult, amelyben több százan haltak meg egy drogrehabilitációs kórházban. Ez volt a legvéresebb támadás a két ország közötti konfliktus kezdete óta.

Pakisztán azzal vádolja az afganisztáni tálib vezetést, hogy menedéket nyújt a pakisztáni tálib mozgalom (TTP) fegyvereseit, akik véres merényletetek követtek el Pakisztánban, de ezt az afganisztáni tálib vezetés tagadja.

