Becsapódott egy rakéta: lángolt egy kiemelt fontosságú olajfinomító Izraelben

Becsapódott egy iráni rakétára kilőtt izraeli elfogó rakéta törmeléke a haifai olajfinomítóba, de nincs veszélyesanyag-szivárgás - közölte az izraeli környezetvédelmi minisztérium csütörtökön.

Két repeszdarab csapódott be és okozott helyi tüzeket a haifai finomító területén, amelyeket sikerült megfékezni. Nincsenek sérültek, és nem áll fenn veszélyes anyagok szivárgásának kockázata vagy lakosságot fenyegető veszély. Ideiglenesen gázt vezetnek fáklyákba, amelyek ellenőrzött módon orvosolják a problémát. A minisztérium továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és ismét hangsúlyozza, hogy be kell tartani a polgári védelmi parancsnokság életeket mentő utasításait - tették hozzá.

A megsérült épületben gyúlékony anyagok voltak, amelyek tüzet okoztak, és ezért 15-20 tűzoltóegység dolgozik a helyszínen.

A tűzoltó- és mentőerők oltási és hűtési munkálatokat végeznek a létesítményben, valamint méréseket a veszélyes anyagok szivárgásának kizárására. A helyzet a lakosságra nem jelent veszélyt - közölték a tűzoltók.

Egy másik, az északi határnál történt rakétatámadásban két ember megsebesült két külön incidensben Kirját Smóne városban - közölte a mentőszolgálat. Repeszek súlyosan megsebesítettek egy hatvan év körüli férfit, egy hatvannyolc éves nő pedig közepes fejsérüléseket szenvedett, két fiatalt pedig a légnyomás sebesített meg könnyebben.

