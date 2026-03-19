Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását

Az iráni fegyveres erők vezérkarának szóvivője "súlyos hibának" minősítette az Izrael által a Dél-Pársz gázmezőre mért csapást.
A katonai vezető egyúttal figyelmeztetett: amennyiben Irán energetikai létesítményeit ismét célba veszik, a következő támadások során szándékosan célba veszik majd a Közel-Kelet szomszédos államainak olaj- és gázmezőit.
Ezek a csapások pedig egészen a "teljes megsemmisítésig" nem fognak leállni.
Válaszunk sokkal keményebb lesz, mint a tegnap éjszakai támadások"
– tette hozzá a szóvivő.
Irán megtorlásként ma reggel már csapásokat mért a szomszédos Katar egyik kulcsfontosságú energetikai létesítményére. Emellett célba vette az Egyesült Arab Emírségeket is, majd a támadások reggel Kuvait és Szaúd-Arábia ellen is folytatódtak.
Címlapkép forrása: Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images
